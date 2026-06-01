Encuentran a madre e hija sin vida y con heridas de arma blanca dentro de una residencia en Brooklyn

Olga Bracero, Madre (izquierda) y Kayla Wilson, hija fueron encontradas sin vida en su residencia de Park Slope el sábado. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades investigan la muerte de dos mujeres que fueron encontradas sin vida y con múltiples heridas de arma blanca dentro de una residencia en el vecindario de Park Slope, en Brooklyn, la noche del sábado 30 de mayo.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, los agentes respondieron alrededor de las 7:56 p.m. a una llamada al 911 que reportaba una agresión en una vivienda ubicada en la calle Segunda.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron inconsciente a una mujer de 58 años, identificada como Olga Bracero, con múltiples heridas de arma blanca. Mientras inspeccionaban el edificio, localizaron a una segunda mujer, identificada como Kayla Wilson, de 23 años, quien también presentaba heridas similares.

Los paramédicos declararon a ambas víctimas muertas en la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado arrestos ni han revelado oficialmente qué ocurrió dentro de la residencia. El caso permanece bajo investigación.

Reacciones de la comunidad

La tragedia ha conmocionado a los residentes del tranquilo vecindario de Park Slope. La mañana del lunes, vecinos colocaron velas, flores y globos frente al edificio en memoria de las víctimas.

Aunque la Policía no ha confirmado oficialmente el vínculo entre ambas mujeres, vecinos y allegados señalaron que se trataba de madre e hija.

Deshawn Jackson, amigo cercano de la familia, dijo a medios locales que habló con Kayla Wilson apenas unos días antes de su fallecimiento y describió a Olga Bracero como una reconocida chef de repostería vegana muy apreciada por quienes la conocían.

Posible hipótesis de homicidio-suicidio

Según informó el New York Post, citando a familiares y fuentes cercanas a la investigación, los detectives evalúan la posibilidad de un caso de homicidio-suicidio. El periódico reportó además que allegados habían expresado preocupación por presuntos problemas de salud mental que enfrentaba la joven de 23 años.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente esa hipótesis ni han divulgado una causa oficial de las muertes.

Mientras continúan las pesquisas, familiares, amigos y vecinos esperan respuestas sobre lo ocurrido dentro de la residencia donde ambas mujeres fueron halladas sin vida.