Dominicano con historial de robo es procesado en cárcel de NJ que lleva 10 días en huelga de hambre

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que el ciudadano dominicano Frederick Alexander Duvergé Guzmán fue procesado en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, instalación que en las últimas semanas ha sido escenario de protestas y denuncias por parte de activistas y familiares de detenidos.

La información fue publicada por la agencia federal el sábado 31 de mayo a través de sus redes sociales.

Según ICE, el dominicano posee antecedentes penales por hurto mayor de más de 1,200 dólares, hurto menor de menos de 1,200 dólares, posesión de bienes robados y conspiración para transportar y recibir bienes robados.

Frederick Alexander Duverge Guzman

PROCESSED THROUGH DELANEY HALL



Rap sheet:

Larceny over $1200

Larceny under $1200

Theft by stolen property

Conspiracy to transport & receive stolen property pic.twitter.com/8EbuBdB1n9 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 31, 2026

La agencia no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de su detención migratoria ni sobre posibles procedimientos de deportación.

Entre los antecedentes atribuidos al detenido figura un caso ocurrido en 2025, cuando fue arrestado junto a otras 12 personas acusadas de integrar una presunta red dedicada al robo y transporte de dispositivos electrónicos robados en distintos estados del país.

De acuerdo con las autoridades de Nueva Jersey, la organización sustraía teléfonos iPhone, iPads, equipos Samsungs y otros dispositivos electrónicos durante viajes realizados a lo largo de Estados Unidos. Todos los involucrados fueron acusados de conspiración para transportar y recibir propiedad robada.

Impacto y reacciones en el centro de detención Delaney Hall

Las autoridades señalaron en ese momento que el incremento de este tipo de delitos llevó a la creación de un grupo de trabajo integrado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Policía Estatal de Nueva Jersey y representantes del sector privado para investigar los robos organizados de equipos electrónicos.

La publicación de ICE se produce mientras Delaney Hall continúa bajo escrutinio público debido a las protestas registradas en los alrededores del centro de detención.

Durante los últimos días, manifestantes han denunciado las condiciones dentro de la instalación, lo que ha provocado enfrentamientos con las fuerzas del orden y la imposición de medidas especiales de seguridad en la zona.

Hasta el momento, ICE no ha divulgado información adicional sobre el caso de Duvergé Guzmán más allá de los antecedentes penales incluidos en su publicación oficial.