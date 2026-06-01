Estación del metro de Nueva York se viste de los Knicks antes de las finales de la NBA

Entrada de la estación Penn Station, en la calle 34 de Nueva York, decorada con el color azul característico de los Knicks. ( FUENTE EXTERNA )

La fiebre por los New York Knicks continúa creciendo en la ciudad y ya llegó hasta el sistema de transporte público. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) decoró una de las entradas de Penn Station, junto al Madison Square Garden, con los colores y símbolos del equipo, en vísperas de las finales de la NBA.

La transformación fue realizada en la entrada ubicada en la calle 34 de Manhattan, uno de los puntos de acceso más transitados por los aficionados que se dirigen al Madison Square Garden para apoyar al conjunto neoyorquino.

La MTA compartió imágenes y videos de la renovación en sus redes sociales acompañados del mensaje: "Tenemos una sorpresa para los fanáticos de los @nyknicks cerca del @thegarden... ¡Vamos Knicks!".

Ambiente festivo en Nueva York

La intervención forma parte del ambiente festivo que se vive en Nueva York tras la clasificación de los Knicks a las Finales de la NBA, una instancia que el equipo no alcanzaba desde 1999.

El conjunto disputará la serie por el campeonato frente a los San Antonio Spurs, reviviendo precisamente la final de 1999, cuando ambas franquicias se enfrentaron por el título. El primer partido está programado para el miércoles 3 de junio en San Antonio.

Madison Square Garden albergará los encuentros tres y cuatro de la serie, previstos para el 8 y 10 de junio, respectivamente, mientras que un eventual sexto partido también se jugaría en Nueva York.

La clasificación de los Knicks ha generado un entusiasmo pocas veces visto en la ciudad. Los boletos para los partidos en el Madison Square Garden se han agotado rápidamente y alcanzan precios récord en el mercado de reventa.

Regreso del logotipo histórico

El ambiente especial alrededor de las finales también se reflejará en las canchas.

La NBA anunció recientemente el regreso del histórico logotipo del Trofeo Larry O'Brien en el centro del tabloncillo y de la tradicional marca "The Finals", elementos que no se utilizaban desde hace más de una década y que volverán a estar presentes tanto en Nueva York como en San Antonio.

Para los aficionados neoyorquinos, la decoración de Penn Station representa un símbolo más del entusiasmo que vive la ciudad mientras espera la posibilidad de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973.