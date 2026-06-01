Muere una persona y otra resulta gravemente herida en incendio de edificio residencial en Queens

Sunnyside, en Queens, donde ocurrió el incendio. ( IMAGEN ILUSTRATIVA. )

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un incendio registrado la madrugada de este lunes 1 de junio en un edificio residencial del vecindario de Sunnyside, en Queens, informaron las autoridades.

El fuego comenzó poco antes de las 2:40 de la madrugada en el segundo piso de un edificio de cinco plantas ubicado en la calle 40, cerca de Queens Boulevard.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), las llamas se originaron en el segundo nivel de la estructura y posteriormente se propagaron al tercer piso.

Los equipos de emergencia localizaron a dos residentes en el segundo piso del inmueble. Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar, mientras que la otra fue trasladada en estado crítico al Hospital Elmhurst.

Impacto y respuesta de emergencia tras el siniestro

Un bombero también resultó lesionado mientras combatía el incendio y fue llevado a un centro médico de la zona para recibir tratamiento por inhalación de humo.

Las autoridades informaron que más de 20 unidades de bomberos y cerca de 80 miembros del personal de emergencias respondieron al siniestro. El incendio fue controlado aproximadamente 40 minutos después de iniciadas las labores de extinción.

Residentes del edificio describieron momentos de angustia al despertar y encontrar los pasillos cubiertos de humo. Uno de ellos relató que salió apresuradamente de su apartamento junto a su esposa tras percatarse de que el humo ingresaba a la vivienda.

"Me levanté y vi humo entrando al apartamento. Desperté a mi esposa y salimos corriendo. No vimos a nadie afuera, así que llamé inmediatamente al 911 mientras ella gritaba '¡Fuego!' para alertar a los demás vecinos", contó el residente a CBS News.

Detectives y agentes especializados en investigación de incendios permanecieron en la escena durante la mañana del lunes para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni han informado qué pudo haber provocado el incendio.