Embajada de EE. UU. advierte sobre prohibiciones permanentes por fraude en solicitudes de visa

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió que las personas que presenten documentos falsos o proporcionen información engañosa durante el proceso de solicitud de visa podrían enfrentar una prohibición permanente para obtener el documento, además de posibles acciones legales.

La advertencia fue realizada a través de la columna "Pregúntele al Cónsul", publicada este lunes en las redes sociales de la misión diplomática, donde se recordó que la seguridad nacional es una prioridad para las autoridades estadounidenses y que cada solicitud es sometida a rigurosos controles de verificación.

Según explicó la Embajada, todos los solicitantes son evaluados mediante bases de datos de agencias judiciales y organismos antiterroristas, y ninguna visa es emitida hasta que se hayan resuelto por completo las revisiones relacionadas con la seguridad.

Las autoridades indicaron que cuando un oficial consular detecta documentos fraudulentos o información que sugiera que una persona puede representar una amenaza para Estados Unidos, el caso es reportado inmediatamente a las agencias gubernamentales correspondientes.

Consecuencias del fraude en visa

La misión diplomática recordó además que las consecuencias pueden ir más allá de una simple negación de la visa. Dependiendo de la situación, un solicitante podría quedar inhabilitado de manera permanente para recibir una visa estadounidense bajo las disposiciones de la ley migratoria de ese país.

"Su solicitud de visa es su responsabilidad, tome la decisión correcta", señala el mensaje difundido por la Embajada, que exhorta a los ciudadanos a presentar únicamente documentación auténtica y a responder con veracidad durante la entrevista consular.

Asimismo, destacó que la supervisión de los titulares de visas continúa incluso después de que estas son aprobadas. Una visa puede ser revocada si su portador viola las leyes estadounidenses o hace un uso indebido del documento.

La publicación concluye recordando que la honestidad es un requisito fundamental para quienes desean viajar a Estados Unidos y que todas las solicitudes son sometidas a una revisión exhaustiva como parte de los protocolos de seguridad del país.