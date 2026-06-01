Jurado declara no culpable a comerciante acusado de matar a adolescente negro en Carolina del Sur

Chikei Rick Chow. Chow, de 61 años y de origen asiático, disparó por la espalda a Cyrus Carmack-Belton. ( FUENTE EXTERNA )

Un jurado de Carolina del Sur declaró este lunes no culpable de asesinato al propietario de una tienda de conveniencia acusado de matar a tiros a un adolescente negro de 14 años durante un incidente ocurrido en 2023 que generó indignación y protestas en la comunidad.

De acuerdo con la agencia AP, el acusado, Chikei Rick Chow, de 61 años y ascendencia asiática, enfrentaba cargos por la muerte de Cyrus Carmack-Belton, quien recibió un disparo por la espalda después de que el comerciante lo persiguiera fuera de su establecimiento en Columbia.

Durante el juicio, Chow sostuvo que actuó en defensa propia y para proteger a su hijo, argumento que fue acogido por el jurado al emitir su veredicto de no culpabilidad.

La decisión provocó una emotiva reacción entre los familiares del adolescente, quienes rompieron en llanto al escuchar el fallo.

Según reportó AP, Chow permaneció inmóvil y en silencio mientras se leía el veredicto, antes de inclinar lentamente la cabeza sobre sus manos.

Versiones enfrentadas

Durante los alegatos finales, la fiscalía y la defensa presentaron versiones completamente distintas de lo ocurrido.

Los fiscales argumentaron que Chow actuó impulsado por la ira al creer erróneamente que el adolescente había robado cuatro botellas de agua de su tienda.

De acuerdo con la acusación, el comerciante persiguió al joven por más de 119 metros antes de dispararle por la espalda.

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"Persiguió a un chico y le disparó por la espalda", afirmó el fiscal Byron E. Gipson ante el jurado.

La defensa, sin embargo, sostuvo que Chow disparó únicamente después de ver que Carmack-Belton apuntaba con una pistola a su hijo.

"Este caso no trata de un ladrón de tiendas. Este caso trata de un padre que ve un arma apuntando a su hijo y tiene que tomar una decisión", dijo el abogado defensor Shaun Kent.

Los fiscales reconocieron que el adolescente portaba una pistola semiautomática, pero insistieron en que el arma cayó al suelo durante la persecución y que nunca fue utilizada para amenazar a nadie.

Asimismo, señalaron que varios testigos aseguraron no haber visto al joven sosteniendo un arma ni apuntando a ninguna persona mientras huía.

"Nadie que haya testificado que eso ocurrió no tiene el apellido Chow", sostuvo Gipson.

Caso generó protestas

La muerte de Carmack-Belton provocó una ola de dolor y manifestaciones en el condado de Richland, donde cerca de la mitad de la población es afroamericana.

Tras el tiroteo, vecinos y activistas realizaron vigilias y protestas frente a la tienda donde ocurrió el incidente.

En una de las actividades celebradas en 2023, los asistentes colocaron botellas de agua vacías formando el nombre "Cyrus", en referencia al adolescente fallecido.

Al término del juicio, el abogado defensor Jack Swerling expresó satisfacción con el resultado, aunque manifestó solidaridad con la familia de la víctima.

"Me solidarizo con ellos, pero un chico de 14 años no debería estar vagando por las calles de Columbia o Carolina del Sur con una pistola semiautomática cargada y lista para disparar", afirmó.

La familia de Carmack-Belton abandonó el tribunal sin ofrecer declaraciones a la prensa.