Mantienen toque de queda alrededor de centro de detención de ICE en NJ tras protestas migratorias

Manifestantes se congregan frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, EE. UU. ( EFE )

Las autoridades mantienen vigente este lunes el toque de queda nocturno obligatorio en los alrededores de Delaney Hall, el centro de detención de inmigrantes más grande de Nueva Jersey, luego de varios días de protestas que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó la medida la noche del sábado tras dos jornadas consecutivas de disturbios cerca de las instalaciones, donde activistas y familiares de detenidos han denunciado presuntas malas condiciones dentro del centro operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Detalles del toque de queda

El toque de queda abarca un radio de media milla alrededor de Delaney Hall. Además, la avenida Doremus, principal vía adyacente al centro, permanecerá cerrada al tránsito peatonal diariamente desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. El acceso vehicular estará limitado a personas con asuntos oficiales en la zona.

Las tensiones aumentaron luego de que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ordenara el despliegue de la Policía Estatal para establecer áreas designadas para las manifestaciones con el objetivo de preservar la seguridad pública.

Enfrentamientos y arrestos

Según las autoridades, durante la noche del viernes algunos manifestantes incendiaron neumáticos en la vía pública, lanzaron objetos contra los agentes y utilizaron escudos policiales durante los enfrentamientos. La Policía Estatal respondió utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

La noche del sábado también se registraron algunas de las concentraciones más numerosas desde el inicio de las protestas. En el lugar coincidieron manifestantes y contramanifestantes, entre ellos integrantes del grupo Proud Boys, lo que elevó aún más la tensión en los alrededores de las instalaciones.

De acuerdo con Telemundo 47, una reportera de WNBC y miembros de su equipo de prensa quedaron atrapados en medio de una nube de gas lacrimógeno mientras cubrían los acontecimientos.

Las protestas comenzaron hace más de una semana en rechazo a las condiciones denunciadas por algunos detenidos, quienes aseguran que enfrentan problemas relacionados con la calidad de los alimentos, condiciones insalubres y dificultades para acceder a atención médica.

Reacciones de las autoridades

Las autoridades estatales informaron que al menos seis personas fueron arrestadas durante los disturbios ocurridos el viernes por la noche. No se han reportado heridos de gravedad.

Mientras continúan las manifestaciones, la gobernadora Sherrill anunció que las visitas familiares a los detenidos serán reanudadas tras haber sido suspendidas debido a los incidentes registrados en los alrededores del centro.

Las autoridades estatales defendieron la actuación policial y aseguraron que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad de los manifestantes, los agentes y la comunidad. La investigación sobre los incidentes ocurridos durante las protestas continúa en curso.