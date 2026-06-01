El trabajo remoto, y no la IA, afecta las oportunidades laborales de los jóvenes en EE. UU.

El aumento del trabajo remoto desde la pandemia ha reducido las oportunidades laborales para los trabajadores más jóvenes y con menos experiencia, convirtiéndose en uno de los principales factores detrás del incremento del desempleo entre los recién graduados universitarios, según un estudio publicado este lunes por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La investigación comparó ocupaciones que pueden desempeñarse de manera remota, como el desarrollo de software, con otras que requieren presencia física, como la enfermería.

Los resultados muestran que la tasa de desempleo entre graduados universitarios jóvenes en empleos que pueden realizarse a distancia aumentó aproximadamente un punto porcentual entre los períodos 2017-2019 y 2022-2024.

Desempleo juvenil y trabajo remoto

En contraste, entre los trabajadores de 29 años o más en esas mismas áreas, la tasa de desempleo disminuyó ligeramente, ampliando la brecha entre empleados jóvenes y experimentados.

Según el estudio, esta diferencia prácticamente desaparece en ocupaciones que requieren trabajo presencial, donde las tasas de desempleo entre trabajadores jóvenes y mayores son similares.

La investigación, dirigida por la economista Natalia Emanuel, concluye que muchas empresas son más reacias a contratar recién graduados para puestos remotos porque consideran más difícil capacitarlos, supervisarlos y brindarles mentoría fuera de una oficina.

"El trabajo remoto ha debilitado los incentivos para contratar trabajadores jóvenes al dificultar la capacitación en el lugar de trabajo", señala el informe. Los investigadores estiman que esta modalidad explica cerca de dos tercios del aumento del desempleo entre jóvenes graduados desde la pandemia.

Impacto de la inteligencia artificial

Los hallazgos se conocen en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en empleos de oficina, incluidos sectores como las finanzas, el derecho, los medios de comunicación y el entretenimiento.

Sin embargo, el estudio indica que el deterioro de las perspectivas laborales para los recién graduados comenzó antes de la aparición de herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT.

Además, al analizar el grado de exposición de distintas ocupaciones a la inteligencia artificial, los investigadores encontraron que esta tuvo un efecto limitado en el aumento del desempleo juvenil.

De acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la tasa de desempleo entre graduados universitarios menores de 29 años aumentó 20 % en comparación con el período previo a la pandemia, alcanzando un promedio de 3.7 % entre 2022 y 2025.

RELACIONADAS

Entre los graduados de entre 22 y 27 años, el desempleo llegó a 5.8 % el año pasado, la cifra más alta registrada fuera del período de la pandemia desde 2012.

El estudio también analizó datos de una empresa tecnológica incluida en la lista Fortune 500 y encontró patrones similares.

Durante el período en que la compañía operó de manera remota, contrató menos trabajadores sin experiencia y más empleados con trayectoria laboral.

Una vez reabiertas las oficinas, la empresa volvió a aumentar la contratación de jóvenes, aunque siguió favoreciendo a trabajadores más experimentados en equipos que continuaban realizando parte de sus funciones a distancia.

La investigación sugiere que, más que la inteligencia artificial, las transformaciones en la organización del trabajo tras la pandemia están influyendo en las dificultades que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral.