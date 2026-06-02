Arrestan a hombre de Brooklyn acusado de amenazar de muerte a agente de ICE y a su familia

Un hombre de Brooklyn fue arrestado y acusado federalmente por presuntamente amenazar de muerte a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a miembros de su familia durante una protesta frente al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark.

Según informó El Diario, el acusado fue identificado como Nicholas Matthew Scelfo, de 27 años, quien enfrenta cargos por influir, obstaculizar y tomar represalias contra un funcionario federal mediante amenazas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que los hechos ocurrieron alrededor del 27 de mayo mientras se desarrollaba una manifestación frente a Delaney Hall, una instalación administrada por ICE en Nueva Jersey.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el diario, un video difundido en redes sociales y otras evidencias recopiladas por los investigadores muestran a Scelfo presuntamente amenazando a un agente federal y a su familia durante la protesta.

Arresto y liberación bajo fianza

Tras su arresto, Scelfo compareció ante la jueza magistrada Stacey Adams en un tribunal federal de Newark. Posteriormente fue puesto en libertad bajo una fianza de 100,000 dólares y se le prohibió regresar a Delaney Hall mientras continúa el proceso judicial.

El fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey, Robert Frazer, afirmó que las amenazas contra agentes federales y sus familiares constituyen delitos graves y advirtió que las autoridades perseguirán este tipo de conductas.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, indicó que la identificación y captura del sospechoso se logró en menos de 24 horas mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial.

CASE UPDATE from @FBINewark and @NewYorkFBI: Brooklyn Man Charged with Threatening to Assault and Murder ICE Officer and His Family



Nicholas Matthew Scelfo was arrested for influencing, impeding, and retaliating against a federal officer by threat. During a May 2026... pic.twitter.com/Klugwd3Ttj — FBI (@FBI) June 1, 2026

Consecuencias legales

Funcionarios federales también recalcaron que, aunque las protestas pacíficas están protegidas por la ley, las amenazas de violencia contra agentes del orden público y sus familiares no están amparadas por la Constitución y serán procesadas penalmente.

De ser encontrado culpable, Nicholas Matthew Scelfo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares.