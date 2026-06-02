Candidata dominicana apoyada por Mamdani defendió abolir la policía y las fronteras

La candidata socialista demócrata de origen dominicano Darializa Ávila Chevalier. ( FUENTE EXTERNA )

La candidata Darializa Ávila Chevalier, de origen dominicano, enfrenta una nueva controversia a semanas de celebrarse las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, luego de que salieran a relucir cientos de publicaciones eliminadas de una antigua cuenta de X o Twitter donde también arremetió contra compañeros demócratas.

Ávila Chevalier recibió hace días el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un intento de derrocar al veterano político Adriano Espaillat, también de origen dominicano, quien en la actualidad representa el Distrito 13 del estado, una demarcación con una importante población criolla en el Alto Manhattan y El Bronx.

Sin embargo, el medio estadounidense CNN realizó una revisión de publicaciones archivadas donde encontró mensajes en los que la aspirante defendía la abolición de la policía, las cárceles y las fronteras, además de respaldar propuestas vinculadas a la nacionalización de sectores económicos y la eliminación de las deportaciones.

En una publicación de 2020, Ávila Chevalier rechazó la idea de reformar los cuerpos policiales y escribió que la meta debía ser eliminarlos por completo.

"No. Significa acabar con la policía por completo. Punto. No más policía nunca más", publicó entonces.

Críticas a Israel y a líderes demócratas

La revisión también encontró mensajes favorables a un mundo sin fronteras y republicaciones en las que se afirmaba que "toda deportación es incorrecta".

Entre los mensajes recuperados figuran publicaciones críticas hacia Israel y comentarios ofensivos dirigidos a destacados dirigentes demócratas.

La entonces activista también compartió mensajes de corte anticapitalista y referencias positivas al comunismo y al anarquismo.

Según CNN, en una de sus publicaciones escribió: "Apoderémonos de los medios de producción", una frase históricamente asociada al pensamiento marxista.

Dice que ha cambiado

Ante la controversia, Ávila Chevalier aseguró que las publicaciones no reflejan sus posiciones actuales y sostuvo que sus adversarios intentan utilizar comentarios antiguos para afectar su campaña.

"He madurado mucho desde que publiqué esos tuits y estoy centrada en nuestra comunidad y su futuro", declaró la candidata socialista demócrata.

De su lado, Mamdani mantuvo su respaldo y destacó el trabajo de Ávila Chevalier en defensa de inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos.

La polémica se produce a pocas semanas de unas primarias observadas de cerca por líderes demócratas nacionales, debido a que representan un nuevo enfrentamiento entre el ala progresista del partido y sectores más tradicionales representados por Espaillat.