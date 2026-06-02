Dominicana adoptada en España reaparece tras encontrar a su familia biológica y responde dudas

Sara Emperatriz, dominicana que se viralizó tras hacer un video pidiendo reencontrarse con su familia en Costanza, RD. ( FUENTE EXTERNA )

Sara Emperatriz, la dominicana que fue dada en adopción cuando era bebé y posteriormente llevada a España, reapareció en redes sociales una semana después de localizar a su familia biológica en República Dominicana para ofrecer detalles sobre el proceso que vive tras el reencuentro con su madre y hermano mellizo.

A través de un video publicado el lunes, la joven agradeció las muestras de apoyo recibidas y explicó que aún se encuentra adaptándose a una realidad que cambió de manera repentina tras encontrar a su madre biológica y a varios de sus hermanos.

"Hace apenas unos días tenía mi vida normal y de repente ha aparecido una madre biológica y 14 hermanos. Es un shock que no se puede procesar de un día para otro", expresó.

Sara confirmó que mantiene comunicación frecuente con varios de sus hermanos biológicos y que ha comenzado a construir una relación con ellos, aunque reconoció que todavía está asimilando la situación.

La joven también aclaró que el hallazgo de su familia biológica no cambia la relación con quienes la criaron en España.

Detalles sobre la adaptación y relaciones familiares

"Para mí son mis padres. Encontrar a mi familia biológica no cambia la historia ni el amor que tengo por ellos", afirmó.

Asimismo, señaló que sus padres han respaldado el proceso desde el inicio y la han animado a mantener el contacto con los familiares que logró localizar en República Dominicana.

Durante el video, Sara respondió además a comentarios de usuarios que le han advertido sobre posibles intereses económicos por parte de familiares recién encontrados.

Según explicó, hasta el momento nadie le ha solicitado ayuda económica y aseguró que cualquier decisión futura relacionada con ese tema dependerá exclusivamente de ella.

La dominicana también indicó que todavía no tiene una fecha definida para viajar al país y reunirse personalmente con sus familiares biológicos, ya que debe coordinar aspectos relacionados con su trabajo, su hogar y su vida familiar en España.

"Esto pasó hace apenas una semana. Tengo que organizar mi vida antes de hacer un viaje", explicó.

Sara insistió en que encontrar a su familia biológica no representa el final de su búsqueda, sino el inicio de una nueva etapa en la que intenta conocer mejor a las personas con las que comparte vínculos de sangre sin dejar de lado la vida que ha construido durante años.

Historia de Dominicana adoptada en España

La historia de la joven cobró notoriedad luego de que publicara un video en redes sociales el pasado 25 de mayo solicitando ayuda para localizar a sus familiares biológicos en República Dominicana.

En el audiovisual explicó que nació el 14 de septiembre de 1992 en el hospital de Constanza y que llevaba años intentando obtener información sobre su origen familiar.

También reveló que su madre biológica se llama Albanelia Sánchez Caraballo y que, según la información que recibió de su familia adoptiva, tenía alrededor de 31 años cuando fue dada en adopción.

Pocos días después de la publicación, Sara confirmó que logró encontrar a su familia biológica oriunda de Constanza, incluyendo varios hermanos con los que actualmente mantiene comunicación.