Mamdani nombra a policía de origen haitiano como nuevo sheriff de la ciudad de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró al policía de origen haitiano Edwin Raymond como el nuevo sheriff de la ciudad, convirtiéndolo en la persona encargada de dirigir la Oficina del Sheriff de Nueva York.

Raymond, exteniente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) e hijo de inmigrantes haitianos, es conocido por su defensa de la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden y por denunciar prácticas policiales que consideró indebidas durante su carrera.

El nombramiento se produce tras la salida de Anthony Miranda, quien enfrentaba cuestionamientos y varias investigaciones relacionadas con su gestión al frente de la Oficina del Sheriff.

Al anunciar la designación, Mamdani destacó la trayectoria del nuevo funcionario y su compromiso con el servicio público.

"Edwin Raymond representa el tipo de servidor público que los neoyorquinos merecen: una persona con principios, valiente y profundamente comprometida con la justicia", expresó el alcalde en un comunicado.

Trayectoria y compromiso con la reforma policial

Raymond trabajó durante 15 años en el Departamento de Policía de Nueva York, donde prestó servicio en distintas unidades de Brooklyn y llegó a ocupar el rango de teniente. Antes de retirarse en 2023, se desempeñó como oficial al mando de Asuntos Comunitarios del Norte de Brooklyn.

El nuevo sheriff ganó notoriedad a nivel nacional tras denunciar el sistema de cuotas policiales y otras prácticas internas del NYPD, convirtiéndose en una de las voces más visibles a favor de la reforma policial y la transparencia en las agencias de seguridad.

Más recientemente, se desempeñó como enlace de justicia social en la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York, donde trabajó en iniciativas relacionadas con la confianza pública y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden.

Nacido y criado en Brooklyn, Raymond estudió en el John Jay College of Criminal Justice e ingresó al NYPD a los 22 años, iniciando su carrera en el Distrito de Tránsito 32 y posteriormente en la Comisaría 77.

La designación fue anunciada por la administración del alcalde Zohran Mamdani, que destacó la experiencia de Raymond tanto en el ámbito policial como en la promoción de reformas dentro de las instituciones de seguridad pública.