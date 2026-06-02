Inician las primarias en Nueva Jersey para definir candidatos a gobernador y al Congreso

Imagen de las elecciones de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Los centros de votación abrieron sus puertas este martes en Nueva Jersey para dar inicio a las elecciones primarias que definirán los candidatos que competirán en los comicios generales de noviembre.

Según informó Telemundo 47, las urnas comenzaron a recibir votantes desde las 6:00 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 8:00 de la noche. Además, cientos de electores ya habían ejercido su derecho al voto mediante el sistema de sufragio anticipado.

La principal contienda de la jornada es la carrera para suceder al gobernador Phil Murphy, quien no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo debido a los límites establecidos por la ley estatal.

Otra de las elecciones que concentra gran atención es la del Distrito Congresional 7 de Nueva Jersey, actualmente representado por el republicano Tom Kean Jr., quien ha estado ausente del Congreso durante casi tres meses debido a un problema médico que no ha sido revelado públicamente.

De acuerdo con la cadena, cuatro candidatos demócratas compiten en las primarias para convertirse en el aspirante de su partido y enfrentarse a Kean en las elecciones generales, mientras asesores del congresista han indicado que este tiene previsto buscar un tercer mandato.

Implicaciones en el control de la Cámara

El Distrito 7 es considerado uno de los más disputados de Nueva Jersey y su resultado podría tener implicaciones en la lucha por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La jornada electoral se desarrolla bajo una gran expectativa política, ya que los resultados de este martes ayudarán a definir el escenario de las elecciones generales de noviembre tanto para cargos estatales como federales.