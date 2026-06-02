Estudiante dominicana de una escuela pública es admitida en programas de Yale y Harvard

La estudiante dominicana Apolonia Abigail Tejada Villilo, en la universidad Yale, en el modelo de Naciones Unidas en China 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Una estudiante de una escuela pública de Santo Domingo Este logró ser admitida en programas académicos de las universidades de Yale y Harvard. Se trata de Apolonia Abigail Tejada Villilo, alumna del Centro de Excelencia Salesiano Prof. Liduvina Cornelio, quien además ha representado al país en competencias internacionales de Modelos de Naciones Unidas.

De acuerdo con una nota de prensa, la joven inició su recorrido en los Modelos de Naciones Unidas en 2024, cuando formó parte de la delegación reconocida como la mejor en la etapa de Centro.

Aunque no logró avanzar en las competencias distritales de ese año, continuó participando en simulaciones internacionales y espacios académicos virtuales, donde sobresalió por la calidad de sus investigaciones y habilidades de redacción.

Su perseverancia rindió frutos cuando fue aceptada en el modelo internacional de Naciones Unidas de la Universidad de Yale, en Connecticut, Estados Unidos. Además, fue seleccionada para el Programa de Intercambio Global de esa institución, un programa que admitió únicamente a 35 estudiantes entre más de 1,800 participantes.

Reconocimientos internacionales y programas académicos de élite

Durante el encuentro académico celebrado en enero de 2026, Tejada Villilo obtuvo dos de los principales reconocimientos del evento: "Best Position Paper" (Mejor Papel de Posición) y "Outstanding Delegate" (Delegada Sobresaliente), distinciones que la colocaron entre las participantes más destacadas de la competencia.

Posteriormente, recibió una invitación personalizada de Yale para participar en la edición internacional del programa celebrada en Shenzhen, China, donde se convirtió en la única representante del continente americano. En ese escenario volvió a obtener el reconocimiento de "Delegada Sobresaliente", además de fortalecer su experiencia en diplomacia, negociación y cooperación internacional.

Los logros de la estudiante dominicana también le abrieron las puertas de dos de los programas de verano más competitivos del mundo para estudiantes de secundaria.

Fue admitida en Yale Young Global Scholars (YYGS), tras superar un proceso de selección en el que participaron más de 14,000 aspirantes de diferentes países, y también fue aceptada en The Academies, de la Universidad de Harvard, donde recibirá formación intensiva impartida por destacados profesores.

Asimismo, en marzo de este año participó en el programa Próxima Generación, organizado por Modelo Mundial de las Naciones Unidas de Harvard en colaboración con la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú, donde recibió el reconocimiento a "Mejor Discurso" por su desempeño en oratoria, diplomacia, negociación y redacción de resoluciones.

La joven se prepara ahora para participar en las diferentes experiencias académicas para las que ha sido seleccionada durante 2026, representando a República Dominicana en espacios internacionales de alto nivel y demostrando el potencial de los estudiantes dominicanos en escenarios globales.