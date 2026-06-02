Jill Biden admite que debió hablar más sobre la adicción de su hijo Hunter

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, aseguró que lamenta no haber hablado más abiertamente sobre la adicción a las drogas de su hijo Hunter Biden durante los años que pasó en la Casa Blanca, al considerar que compartir esa experiencia podría haber ayudado a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Durante una entrevista con la presentadora Whoopi Goldberg, en el programa "The View", Jill Biden explicó que con el paso del tiempo ha comprendido la importancia de abordar públicamente el tema de la recuperación y la dependencia de sustancias.

La conversación formó parte de la promoción de sus memorias, "Una vista desde el ala este", publicadas esta semana. Según reportó la agencia AP, la ex primera dama reconoció que ella y su esposo, el expresidente Joe Biden, evitaron durante años hablar sobre el problema.

"Creo que en parte estábamos en negación", afirmó Jill Biden.

De acuerdo con AP, la ex primera dama relató que le resultaba difícil comprender por qué una persona con una familia que lo apoyaba, una buena educación y una carrera exitosa podía caer en el consumo de drogas.

"Me cuesta decirlo, pero Hunter era drogadicto", declaró.

Jill Biden describió la adicción de su hijo como uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado su familia. Explicó que los problemas de Hunter con el alcohol y las drogas comenzaron después de la muerte de su hermano mayor, Beau Biden, quien falleció en 2015 a causa de un agresivo cáncer cerebral. No obstante, destacó que actualmente su hijo lleva varios años sobrio y dedicado a ayudar a otras personas en recuperación.

"Lamento no haber hablado un poco más sobre ello", expresó.

La ex primera dama dijo sentirse orgullosa de la transformación de Hunter Biden, quien se ha dedicado al arte y al acompañamiento de personas con problemas de adicción.

"Y espero que al hablar más sobre esto en el futuro, pueda brindar esperanza a otras personas", agregó. "Es algo muy, muy difícil de afrontar".

El cáncer de Joe Biden cambió su perspectiva

Durante la entrevista, Jill Biden también abordó el diagnóstico de cáncer de próstata que recibió recientemente el expresidente Joe Biden, una situación que, según dijo, la llevó a replantearse muchas cosas y a dejar atrás sentimientos de enojo relacionados con la campaña electoral de 2024.

Según AP, la ex primera dama señaló que el diagnóstico le permitió valorar más el tiempo y concentrarse en los aspectos positivos de la vida.

"Creo que el diagnóstico de cáncer de Joe realmente te hace poner la vida en perspectiva y apreciar cada día", afirmó.

Jill Biden indicó además que los tratamientos y medicamentos que recibe el exmandatario tienen efectos importantes, aunque no ofreció detalles específicos sobre su condición médica.

La vida en la Casa Blanca

La ex primera dama recordó algunos de los momentos más significativos de su estancia en la Casa Blanca, entre ellos los fines de semana en Camp David y su trabajo con las familias de militares.

Sin embargo, confesó que la pérdida de privacidad fue una de las partes más difíciles de desempeñar el papel de primera dama.

"Realmente vives en una pecera", comentó. "Todo el mundo sabe dónde estás".

La entrevista marcó el inicio de la gira promocional de sus memorias y contó con la presencia de Joe Biden y otros miembros de la familia, quienes asistieron al evento celebrado en Nueva York, según informó AP.