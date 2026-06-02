Hombre en Nueva York es arrestado bajo cargos de utilizar a su hija de 13 años para vender drogas

Julio Enmanuel Peña es acusado de venta de drogas en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre identificado como Julio Enmanuel Peña, de 39 años de edad, compareció este martes frente a un tribunal del condado de Nassau, en Nueva York, tras ser acusado de utilizar a su hija de 13 años para vender drogas.

De acuerdo con la policía, el hombre residente en Freeport acordó vender cocaína a un cliente y su hija entregaría la droga y cobraría el dinero. Tras una investigación, Peña fue arrestado en su residencia ayer lunes, cerca de las 12:40 del mediodía.

La policía informó que durante la detención se recuperaron otras sustancias que se cree es cocaína.

Según el medio estadounidense ABC7, Peña está siendo acusado de: posesión criminal de una sustancia controlada, de tercer grado; dos cargos de venta criminal de una sustancia controlada, de tercer grado; conspiración, de tercer grado; utilización de un menor para cometer un delito relacionado con sustancias controladas; y poner en peligro el bienestar de un menor.

El juez manifestó sentirse incómodo al no emitir una orden de protección completa para la niña, dado que Peña es el único progenitor con el que vive.

Peña compareció este martes ante el juez en compañía de sus padres.

Reacciones de la comunidad y declaraciones

El hombre fue puesto en libertad condicional y al salir del juzgado se le colocó un dispositivo electrónico en el tobillo, declaró a los periodistas que era tanto el padre como la madre de la niña y negó haber cometido delito alguno.

Mientras tanto, cerca del apartamento, situado entre una tienda de delicatessen y una peluquería, los residentes de toda la vida, que tienen hijos, dijeron que sí, que allí hay delincuencia, pero que este delito en particular les había puesto los nervios de punta.

"Como no tuvieron un padre responsable que les enseñara lo correcto, a menudo eso los lleva a desviarse del buen camino. Así que, ya sabes, solo queda rezar por esa niña, eso es todo", dijo Tahshaleek Wade, residente de Freeport.