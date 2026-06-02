Mamdani llama a familias a inscribir a sus hijos en programa gratuito de cuidado infantil 2-K

El alcalde de la ciudad de New York, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, instó a las familias con niños de 2 años a registrarse en el nuevo programa gratuito de cuidado infantil 2-K, cuyo proceso de inscripción comenzó este martes y permanecerá abierto hasta el próximo 26 de junio.

Según informó el portal El Diario, la iniciativa permitirá que miles de familias de bajos recursos accedan a servicios gratuitos de cuidado infantil para menores nacidos en 2024, sin importar su estatus migratorio.

El programa, anunciado inicialmente en enero gracias a una inversión impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, ofrecerá en una primera etapa 2,000 cupos de jornada completa, con la meta de expandirse hasta alcanzar 12,000 plazas en toda la ciudad.

"Este programa implementado por primera vez en la historia de la ciudad es gratis. Cuidado infantil gratis para niños de dos años", expresó Mamdani en declaraciones recogidas por El Diario.

El alcalde destacó que las familias podrán solicitar espacios en centros ubicados cerca de sus hogares y reiteró que la información proporcionada durante el proceso de inscripción no será compartida con agencias de inmigración.

"Este es un programa para todos los niños de la Ciudad de Nueva York, sin importar su estatus migratorio", afirmó el mandatario, quien recordó que la ciudad mantiene sus políticas de protección a las comunidades inmigrantes.

Vecindarios con disponibilidad de cupos

Entre los vecindarios donde estarán disponibles los primeros cupos figuran Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Fordham, Belmont, Kingsbridge, Canarsie, Brownsville, Ocean Hill, Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven y The Rockaways, entre otros.

Las autoridades informaron que el proceso de inscripción estará abierto hasta el 26 de junio y que la lista de asignación de cupos será publicada el próximo 4 de agosto. Los servicios comenzarán en septiembre.

Inclusión de niños con necesidades especiales

La administración municipal señaló además que los niños con discapacidades, necesidades de accesibilidad o que residen en viviendas temporales también pueden participar en el programa.

Como parte del lanzamiento de la iniciativa, la ciudad realizará el próximo 7 de junio la carrera comunitaria "2K for 2-K" en el parque Fort Tryon, en Manhattan, en colaboración con la organización New York Road Runners.