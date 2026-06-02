Trump nombra a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

Bill Pulte nuevo director interino de Inteligencia Nacional, cargo que asumirá tras la salida de Tulsi Gabbard. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump anunció el lunes la designación de Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional, cargo que asumirá tras la salida de Tulsi Gabbard, quien renunció el mes pasado luego de que su esposo fuera diagnosticado con cáncer.

Según informó Telemundo, el mandatario hizo el anuncio a través de su red social Truth Social, donde destacó la experiencia de Pulte al frente de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) y como presidente de las entidades hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

Trump aseguró que Pulte ha manejado asuntos de alta sensibilidad relacionados con los mercados financieros y la supervisión de más de 10 billones de dólares en activos vinculados al sistema hipotecario estadounidense.

El presidente también indicó que Pulte mantendrá sus responsabilidades actuales mientras desempeña de manera interina las funciones de director de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con Telemundo, no está claro cuál es la experiencia específica de Pulte en materia de seguridad nacional o inteligencia. Sin embargo, el funcionario ha sido un aliado cercano de Trump y ha participado frecuentemente en viajes presidenciales a bordo del Air Force One.

Funciones y retos del director interino de Inteligencia Nacional

Actualmente, Pulte dirige la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, organismo encargado de supervisar la estabilidad del mercado hipotecario de Estados Unidos. Durante su gestión, también ha sido una figura activa en debates políticos y económicos vinculados a la administración republicana.

Entre sus posiciones públicas más recientes destacan sus críticas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no reducir las tasas de interés al ritmo que el mandatario ha solicitado.

Si Trump decide nominar formalmente a Pulte para ocupar el cargo de manera permanente, su designación deberá ser sometida al proceso de confirmación del Senado de Estados Unidos.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional es responsable de coordinar las actividades de las agencias de inteligencia del país y asesorar al presidente sobre amenazas a la seguridad nacional.