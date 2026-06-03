Arrestan a adolescente por la muerte de dominicana baleada en un parque de El Bronx

La joven dominicana Reyna Cáceres fue alcanzada por un disparo mientras se encontraba en un parque de El Bronx, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de 16 años fue arrestado y acusado del asesinato de la dominicana Reyna Cáceres, de 23 años, quien recibió un disparo en el ojo durante un tiroteo ocurrido en un parque infantil de El Bronx, informó la Policía de Nueva York.

De acuerdo con el diario Daily News, el menor fue acusado el martes de asesinato, homicidio involuntario agravado, posesión ilegal de arma de fuego y puesta en peligro imprudente, en relación con el hecho ocurrido el pasado 28 de mayo en el parque infantil Aqueduct Lands.

Las autoridades sospechan que el objetivo del atacante no era Cáceres, sino su hermano, quien es buscado para ser interrogado en relación con tres tiroteos distintos, según indicaron fuentes policiales citadas por el periódico neoyorquino.

Detalles del tiroteo

El crimen ocurrió alrededor de las 12:10 de la madrugada cerca de la intersección de Aqueduct Avenue y West 181st Street. Reyna Cáceres se encontraba compartiendo con otras personas en una concurrida reunión cuando fue alcanzada por un disparo en el ojo izquierdo.

"Escuché disparos y cuando miré por la ventana vi a una joven temblando y cubierta de sangre", relató una residente identificada como Chanel, de 32 años, citada por Daily News. "Estaba convulsionando, como si estuviera sufriendo un ataque epiléptico".

Según la investigación, el presunto agresor, vestido de negro, huyó inmediatamente después de efectuar los disparos. Testigos en el lugar se negaron inicialmente a colaborar con los agentes cuando estos llegaron a la escena.

Reacciones de la comunidad

Un vecino afirmó que en el parque había al menos 30 personas al momento del incidente y señaló que la zona suele ser patrullada por la policía.

"Ya hemos tenido policías aquí antes, y es curioso, justo el día que no están es el único día que pasa algo", comentó. "Porque normalmente patrullan por esta zona".

El residente explicó que comprendió la gravedad de la situación al escuchar los gritos que siguieron a los disparos.

"Normalmente se oyen disparos, y luego nada. Esta vez, estaban disparando y luego se oyeron muchos gritos. Entonces se oye 'No, no. ¡Oh, Dios mío!'. Y eso es lo que realmente te despierta, ¿sabes?", expresó.

La muerte de Cáceres causó consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad dominicana en Nueva York, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso.