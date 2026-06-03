Embajada de EE. UU. recuerda a estudiantes que deben regresar al concluir el Summer Work and Travel

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recordó este miércoles a los jóvenes que participarán en el programa de intercambio Summer Work and Travel, que deben regresar a su país una vez concluya el período autorizado de su visa J-1.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la misión diplomática destacó que el programa representa una oportunidad para que los estudiantes conozcan de cerca la cultura estadounidense, adquieran experiencia laboral y desarrollen nuevas habilidades durante su estadía en Estados Unidos.

La embajada señaló que los participantes podrán vivir nuevas experiencias, ampliar sus conocimientos y crear recuerdos que los acompañarán durante toda la vida. Sin embargo, enfatizó la importancia de cumplir con las condiciones de la visa de intercambio.

Importancia de cumplir con las condiciones de la visa J-1

"Al finalizar su programa, deben regresar a casa", indicó la representación estadounidense en su mensaje.

Asimismo, advirtió que permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido podría afectar futuras solicitudes de visa y limitar oportunidades de viaje internacional.

Cada experiencia tiene un comienzo y un final. Les animamos a los participantes que irán a este programa de Trabajo y Viaje de Verano, disfrutar al máximo y recordar siempre respetar los términos de su visa J-1 para mantener abiertas futuras oportunidades de viaje e intercambio... pic.twitter.com/FhEy2VOikT — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) June 3, 2026

La embajada explicó que respetar las reglas del programa contribuye a fortalecer este tipo de intercambios culturales para las próximas generaciones y permite que los participantes mantengan abiertas sus posibilidades de estudiar, trabajar o viajar en el futuro.

"Cada experiencia tiene un comienzo y un final", expresó la entidad, al tiempo que exhortó a los estudiantes a aprovechar al máximo la experiencia de trabajo y viaje de verano y a cumplir con los términos establecidos en su visa J-1.

El programa Summer Work and Travel permite a estudiantes universitarios extranjeros viajar temporalmente a Estados Unidos durante sus vacaciones académicas para trabajar, mejorar sus habilidades y conocer aspectos de la cultura estadounidense mediante un intercambio autorizado por el gobierno de ese país.