Condenan a expolicía estatal de Nueva York por persecución que provocó la muerte de una niña de 11 años

Un exagente de la Policía Estatal de Nueva York fue condenado este martes a una pena de entre dos años y medio y siete años y medio de prisión por una persecución a alta velocidad que terminó con la muerte de una niña de 11 años en diciembre de 2020.

Según informó la agencia AP, Christopher Baldner, de 47 años y residente de Catskill, fue trasladado de inmediato a prisión tras recibir la sentencia en el condado de Ulster, ubicado a unos 135 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York.

Baldner fue declarado culpable en marzo de homicidio involuntario por la muerte de Mónica Goods, de 11 años, quien viajaba junto a su familia en una camioneta SUV cuando ocurrió el incidente. El exagente había sido absuelto previamente de cargos de asesinato y de poner en peligro la vida de otras personas de manera imprudente.

De acuerdo con la fiscalía, Baldner embistió en dos ocasiones el vehículo durante una persecución en la autopista estatal de Nueva York, provocando que el conductor perdiera el control y que la camioneta se volcara.

Detalles de la persecución y el accidente

Las autoridades señalaron que momentos antes del accidente, Baldner había detenido al padre de la menor, Tristin Goods, por exceso de velocidad cerca de Kingston, poco antes de la medianoche del 22 de diciembre de 2020. La familia se dirigía desde la ciudad de Nueva York hacia el norte del estado para visitar a familiares.

Durante la parada de tránsito se produjo una discusión entre el conductor y el entonces agente, quien llegó a rociar gas pimienta dentro del vehículo. Posteriormente, Goods abandonó el lugar y Baldner inició una persecución.

La defensa sostuvo durante el juicio que el conductor de la camioneta chocó en dos ocasiones contra la patrulla durante la persecución y argumentó que el accidente se produjo cuando intentó corregir bruscamente la trayectoria del vehículo tras un impacto menor.

Consecuencias y reacciones

Sin embargo, el jurado determinó que la actuación del exagente contribuyó a la muerte de la menor y lo declaró culpable de homicidio involuntario.

Baldner se retiró de la Policía Estatal de Nueva York en 2022, tras casi dos décadas de servicio en la institución.

La muerte de Monica Goods generó una amplia atención pública y reavivó el debate sobre los protocolos de persecución policial y el uso de la fuerza durante intervenciones de tránsito en el estado de Nueva York.