Un pasajero fue detenido por las autoridades federales luego de que presuntamente intentara abrir una puerta de emergencia, agrediera a un asistente de vuelo y provocara momentos de tensión a bordo de un avión de Frontier Airlines que había despegado desde San Juan, Puerto Rico, con destino a Chicago.

El incidente ocurrió el pasado 31 de mayo en el vuelo F93345, según una denuncia presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El pasajero fue identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, quien permanece bajo custodia mientras enfrenta acusaciones por interferir con miembros de la tripulación y agresión dentro de la jurisdicción federal.

De acuerdo con el reporte, los hechos se produjeron aproximadamente 45 minutos después del despegue, cuando Reyes se dirigió a la parte frontal de la aeronave y presuntamente intentó manipular una de las puertas de emergencia.

Intento de abrir la puerta de emergencia

Según el alguacil aéreo federal Timothy Silliman, asignado a un equipo antiterrorista del FBI, el hombre manifestó que quería bajarse del avión. Una asistente de vuelo le ordenó que se alejara de la puerta y regresara a su asiento, pero posteriormente también habría intentado acercarse a la puerta de la cabina de los pilotos.

Las autoridades indicaron que, tras ser reprendido por la tripulación, Reyes se trasladó a otros asientos dentro de la aeronave hasta que se produjo un altercado con un asistente de vuelo que se encontraba fuera de servicio.

La denuncia señala que el pasajero se lanzó sobre el trabajador y comenzó a estrangularlo, lo que obligó a varios viajeros a intervenir para separarlos.

Intervención de pasajeros

Uno de los pasajeros que ayudó a controlar la situación fue Josh Longood, un canadiense de 37 años y practicante de artes marciales, quien logró inmovilizar a Reyes mientras la tripulación utilizaba esposas plásticas para restringir sus movimientos.

Sin embargo, según los testimonios recogidos por el FBI, el detenido logró liberarse de las ataduras en varias ocasiones, por lo que Longood tuvo que sujetarlo nuevamente hasta que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Miami.

En declaraciones a medios estadounidenses, Longood explicó que regresaba de Puerto Rico tras asistir a la despedida de soltero de su hermano y que intervino al observar la agresión contra el asistente de vuelo. "Me alegra que todos hayan llegado sanos y salvos a casa. Espero que mi próximo vuelo sea mucho más tranquilo", expresó posteriormente en redes sociales.

Tras el aterrizaje, agentes federales intentaron entrevistar a Reyes, pero este se acogió a su derecho a guardar silencio y solicitó la presencia de un abogado.

Las autoridades informaron que el hombre podría enfrentar cargos formales por interferencia con la tripulación de una aeronave y agresión, delitos que son procesados bajo jurisdicción federal en Estados Unidos. La investigación continúa.