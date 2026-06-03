Candidata de origen dominicano gana primaria demócrata y busca mantenerse en el Congreso de EE. UU.

La dominicana Analilia Mejía obtuvo el martes la nominación demócrata para representar el Distrito 11 de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, consolidando su posición como una de las figuras latinas con mayor proyección política en ese estado.

Mejía, quien actualmente ocupa el escaño tras ganar una elección especial celebrada en abril para completar el período dejado vacante por la ahora gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, se impuso a otros tres aspirantes demócratas y ahora buscará conservar el puesto en las elecciones generales de noviembre.

Su victoria fue una de las más destacadas de las primarias celebradas este martes en Nueva Jersey, donde quedaron definidos los candidatos que competirán por los 12 escaños del estado en la Cámara de Representantes, en unos comicios considerados importantes para la lucha por el control del Congreso estadounidense.

De acuerdo con información de la Agencia AP, otra de las contiendas más observadas fue la del Séptimo Distrito Congresional, donde Rebecca Bennett obtuvo la nominación demócrata y enfrentará en noviembre al actual representante republicano Tom Kean Jr.

Bennett, expiloto de helicóptero de la Armada estadounidense, superó a otros tres candidatos demócratas en una carrera considerada clave para las aspiraciones del Partido Demócrata de recuperar terreno en la Cámara de Representantes.

La contienda estuvo marcada por la ausencia prolongada de Kean, quien no ha participado en votaciones del Congreso durante más de tres meses debido a una condición médica que su oficina no ha detallado públicamente. Según AP, el congresista republicano ha faltado a más de un centenar de votaciones.

Tras asegurar la candidatura, Bennett centró su campaña en temas como el costo de vida, la inflación y las políticas económicas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

En otras contiendas, el cirujano y veterano del Ejército estadounidense Adam Hamawy obtuvo la candidatura demócrata en el Distrito 12 para suceder a Bonnie Watson Coleman, mientras que la congresista LaMonica McIver logró la nominación demócrata para buscar la reelección en el Distrito 10.

Asimismo, Zack Mullock ganó la candidatura demócrata en el Segundo Distrito y enfrentará en noviembre al republicano Jeff Van Drew, mientras que Michael McGuire obtuvo la nominación republicana en el Tercer Distrito y competirá contra el congresista demócrata Herb Conaway.

Ganadores de las primarias congresionales en Nueva Jersey

Distrito 1

Republicano: Damon Galdo

Demócrata: Donald Norcross

Distrito 2

Republicano: Jeff Van Drew

Demócrata: Zack Mullock

Distrito 3

Republicano: Michael McGuire

Demócrata: Herb Conaway

Distrito 4

Republicano: Christopher H. Smith

Demócrata: Rachel Peace

Distrito 5

Republicano: Sean Kirrane

Demócrata: Josh Gottheimer

Distrito 6

Republicano: Hillary Herzig

Demócrata: Frank Pallone

Distrito 7

Republicano: Tom Kean Jr.

Demócrata: Rebecca Bennett

Distrito 8

Demócrata: Rob Menendez

Distrito 9

Republicano: Rosie Pino

Demócrata: Nellie Pou

Distrito 10

Republicano: Carmen Bucco

Demócrata: LaMonica McIver

Distrito 11

Republicano: Joe Hathaway

Demócrata: Analilia Mejía

Distrito 12

Republicano: Gregg Mele

Demócrata: Adam Hamawy

Las elecciones generales de noviembre serán determinantes para definir la composición de la Cámara de Representantes y medir la fortaleza de ambos partidos en un estado que sigue siendo considerado estratégico en el panorama político nacional.