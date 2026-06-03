Rubio califica de "absurda" la preocupación de los demócratas sobre la salud mental de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, calificó de "absurda" la preocupación de legisladores demócratas sobre la salud mental del presidente Donald Trump, que a veces parece quedarse dormido en reuniones de gabinete.

Trump, de 79 años, es el presidente estadounidense de mayor edad que haya tomado posesión del cargo.

Durante una audiencia en el Congreso, a Rubio se le mostraron varios clips de video en los que se ve a Trump aparentemente con los ojos cerrados mientras él hablaba a su lado.

"Ni siquiera sé cómo responder a eso, más allá de decirles que es absurdo y ridículo", dijo Rubio ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

"Puede que no les gusten sus políticas, puede que no les gusten las decisiones que ha tomado. Pero les aseguro que este no es un presidente que se duerma ni que tenga deterioro cognitivo de ninguna manera, forma o tipo", agregó Rubio.

"Y de hecho es increíblemente activo, mucho más que muchas personas mucho más jóvenes que lo rodean. Esos son hechos", enfatizó.

Rubio afirmó que el líder estadounidense trabaja sin descanso y duerme muy poco.

"Hablo con él a todas horas del día y de la noche. Trabaja en horarios inhumanos", dijo Rubio.

Percepción pública y estado físico del presidente Trump

Trump, que cumplirá 80 años el 14 de junio, en gran medida ha evitado el escrutinio sobre la edad y su estado físico que perseguía a Joe Biden hacia el final de su mandato, cuando el demócrata era propenso a sufrir caídas y a confundirse ocasionalmente con las palabras.

Un reciente sondeo de The Washington Post/ABC News/Ipsos reveló que el 59 % de los encuestados consideraba que Trump carecía de la capacidad mental para dirigir el país, mientras que el 55% opinaba que no tenía la salud física necesaria para hacerlo.

Los médicos de Trump declararon que se encontraba en "excelente salud" tras su último chequeo la semana pasada, pero le aconsejaron perder peso.

En los últimos meses, Trump ha mantenido una agenda pública más ligera que la que tenía al inicio de su segundo mandato.