Newark levanta el toque de queda en los alrededores del centro de detención

Las autoridades de Newark levantaron este miércoles el toque de queda que permanecía vigente en los alrededores del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, luego de varios días de manifestaciones y enfrentamientos entre activistas y agentes federales.

La medida había sido implementada por el alcalde de Newark, Ras Baraka, el pasado 31 de mayo, estableciendo restricciones de circulación entre las 9:00 de la noche y las 6:00 de la mañana debido al aumento de las tensiones en la zona.

Con la eliminación del toque de queda, las autoridades consideran que la situación ha mostrado señales de estabilidad, aunque la Policía de Newark continuará supervisando el tránsito y la seguridad en los alrededores del centro de detención.

Pese al levantamiento de la medida, la avenida donde se encuentra Delaney Hall mantiene restricciones de acceso para peatones y continúa habilitada principalmente para el tránsito de vehículos oficiales, mientras que los manifestantes permanecen en áreas designadas por las autoridades.

Reacciones y controversias en torno a Delaney Hall

Las protestas frente a Delaney Hall se han intensificado en las últimas semanas, impulsadas por denuncias de los detenidos sobre presuntas malas condiciones de vida dentro de la instalación. Algunos migrantes iniciaron incluso una huelga de hambre y de trabajo para llamar la atención sobre sus reclamos.

Sin embargo, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como la empresa privada encargada de operar el centro han rechazado las acusaciones y aseguran que las condiciones cumplen con los estándares establecidos.

Mientras la actividad en las calles disminuye, la disputa entre la ciudad de Newark y las autoridades federales continúa en los tribunales. La administración municipal y la fiscalía estatal mantienen acciones legales para intentar cerrar el centro de detención, alegando supuestas violaciones a normas sanitarias y ordenanzas locales.

Delaney Hall se ha convertido en uno de los principales focos de debate sobre la política migratoria en Nueva Jersey, atrayendo la atención de organizaciones de derechos civiles, líderes comunitarios y funcionarios electos que exigen mayor supervisión de las condiciones dentro del centro.