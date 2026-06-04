Espaillat vota a favor de medida que busca frenar participación de EE. UU. en guerra con Irán

El congresista Adriano Espaillat votó a favor de una resolución aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que busca limitar la participación militar del país en el conflicto con Irán y reafirmar la autoridad del Congreso sobre las decisiones relacionadas con la guerra.

La medida, conocida como Resolución sobre los Poderes de Guerra, fue aprobada por la Cámara tras varios intentos y ahora deberá enfrentar nuevos procesos legislativos, incluyendo su discusión en el Senado.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa difundida este jueves por la oficina del legislador, en la que se destaca su respaldo a la iniciativa y su oposición a la intervención militar estadounidense en el conflicto.

Según el comunicado, la resolución invoca la Ley de Poderes de Guerra de 1973 y busca restringir las operaciones militares contra Irán sin una autorización explícita del Congreso.

Postura y argumentos del congresista Adriano Espaillat

Espaillat sostuvo que la guerra fue iniciada sin la debida aprobación legislativa y argumentó que los recursos destinados al conflicto deberían utilizarse para atender necesidades internas de la población estadounidense.

"Voté para poner fin a la costosa, mortal e ilegal guerra de Trump", expresó el congresista al referirse a la aprobación de la medida.

El legislador también señaló que el conflicto ha tenido repercusiones económicas para los estadounidenses, al considerar que contribuye al aumento de los costos energéticos y presiona aún más el costo de vida.

La resolución recibió el respaldo de la totalidad de los legisladores demócratas y de un grupo de republicanos, reflejando diferencias dentro del Congreso sobre el alcance de las facultades presidenciales para ordenar acciones militares en el extranjero.

Espaillat reiteró que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra y defendió que el país debe priorizar soluciones diplomáticas frente a los conflictos internacionales.

"Los estadounidenses no quieren otra guerra interminable en Oriente Medio. Quieren empleos, viviendas asequibles, atención médica accesible y una economía que funcione para todos", afirmó.

Aunque la aprobación en la Cámara representa un avance para los promotores de la medida, la iniciativa aún deberá superar otros obstáculos legislativos antes de convertirse en una acción vinculante para la política exterior estadounidense.