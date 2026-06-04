Alertan sobre reducción de presencia dominicana en puestos clave de NY tras llegada de Mamdani

La disminución de dominicanos en posiciones de liderazgo dentro de la administración municipal y otras instituciones públicas de Nueva York tras la llegada del nuevo alcalde Zohran Mamdani, ha generado preocupación en sectores de la diáspora, según afirmó el estratega político Rusking Pimentel durante una entrevista.

Pimentel, quien también se desempeña como asesor senior de Adriano Espaillat, sostuvo que, tras la llegada de la actual administración municipal, varios puestos que anteriormente eran ocupados por dominicanos han desaparecido o han pasado a manos de personas ajenas a esa comunidad, situación que, a su juicio, afecta la representación y el acceso de los dominicanos a espacios de toma de decisiones.

Entre los ejemplos, Pimentel citó la salida de funcionarios dominicanos que ocupaban posiciones de alto nivel dentro de la administración municipal.

Mencionó el caso de Ydanis Rodríguez, quien dirigió el Departamento de Transporte de la ciudad (DOT), así como el de Ana Almanzar, al señalar que ambos formaban parte de la representación dominicana dentro de la estructura de gobierno municipal.

"Lo preocupante no es solamente la pérdida de los cargos, sino el impacto que eso tiene sobre la relación entre las instituciones y la comunidad dominicana", expresó.

Según explicó, la preocupación también se extiende a propuestas que han sido vinculadas a sectores políticos aliados de la actual administración, como iniciativas relacionadas con la reducción o eliminación de funciones policiales.

Pimentel señaló que en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) laboran alrededor de 6,000 oficiales de ascendencia dominicana, por lo que cualquier propuesta que afecte esa institución genera inquietud entre numerosos residentes de origen dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/whatsapp-image-2026-06-03-at-153104-fd6d30b1.jpeg Estratega político dominicano Rusking Pimentel. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

"El dominicano ve la Policía como una fuente de estabilidad, empleo y representación dentro del gobierno de la ciudad", afirmó.

A su juicio, la preocupación no se limita únicamente a los agentes que forman parte del cuerpo policial, sino también a la permanencia de dominicanos en posiciones de mando dentro de la institución y otras dependencias públicas.

Consecuencias para la comunidad dominicana

Según explicó, existe inquietud sobre la pérdida de representación en puestos de liderazgo ocupados por miembros de la comunidad, incluyendo directores de precintos policiales y otros cargos administrativos dentro de agencias gubernamentales.

"¿Qué pasaría con los directores de escuelas? ¿Qué pasaría con los directores de hospitales? ¿Qué pasaría con los directores de precintos policiales?", cuestionó durante la entrevista, al señalar lo que considera un proceso de reducción de la presencia dominicana en espacios de toma de decisiones.

El estratega afirmó que durante años la comunidad dominicana logró abrirse paso dentro de instituciones como la Policía, la Alcaldía y otras dependencias municipales, alcanzando posiciones que servían como puente entre el gobierno local y los residentes de origen dominicano.

Asimismo, aseguró que la disminución de personal dominicano en oficinas gubernamentales tiene consecuencias directas para miles de ciudadanos que acuden diariamente en busca de asistencia relacionada con vivienda, seguros médicos, educación y otros servicios públicos.

Explicó que históricamente muchas de esas oficinas eran atendidas por empleados dominicanos que conocían la realidad de la comunidad, hablaban español y servían de enlace para personas mayores o con dificultades para manejar plataformas digitales.

"Cuando una persona mayor acudía a una oficina pública encontraba a alguien que entendía su realidad, hablaba su idioma y podía ayudarle a completar formularios o resolver problemas. Lo que estamos viendo es que esa representación se está reduciendo", indicó.

Movilización política en la comunidad

Pimentel afirmó que la situación ha incrementado el interés político de la comunidad dominicana de cara a las próximas elecciones primarias, debido a que muchos votantes perciben que está en juego su nivel de representación dentro de las estructuras de gobierno de la ciudad.

Asimismo, señaló que existe preocupación entre pequeños comerciantes dominicanos, particularmente propietarios de bodegas y negocios familiares, quienes entienden que algunas de las promesas realizadas durante campañas electorales no se han materializado.

A juicio del analista, la combinación entre la pérdida de espacios de representación y el incumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad ha provocado una mayor movilización política entre los dominicanos residentes en Nueva York.

"Lo que estamos viendo es una comunidad que siente que debe defender los espacios que ha conquistado durante décadas dentro de la ciudad", concluyó.