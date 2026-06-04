Tres dominicanos enfrentan cargos por contrabando de 178 kilos de cocaína en Puerto Rico

Tres dominicanos fueron acusados el 28 de mayo por un gran jurado federal por presuntamente participar en una operación de narcotráfico en la que fueron incautados aproximadamente 178 kilogramos de cocaína en aguas bajo jurisdicción de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia para el Distrito de Puerto Rico.

Los acusados fueron identificados como José Manuel Clase Montilla , Daniel Luis Cuevas y Pedro Emmanuel Carrión Sánchez , quienes enfrentan cargos de conspiración e intento de importar cocaína a territorio estadounidense desde República Dominicana.

De acuerdo con documentos judiciales citados por las autoridades federales, los hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, cuando los tres hombres supuestamente conspiraron para poseer y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.

Investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional

La investigación fue realizada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), un grupo interagencial creado para combatir organizaciones criminales transnacionales, incluyendo redes de narcotráfico y tráfico ilícito.

Según el comunicado oficial, agentes federales interceptaron una embarcación en la que los acusados transportaban aproximadamente 178 kilogramos de cocaína, cargamento que fue confiscado durante el operativo.

Además de los cargos relacionados con narcóticos, Carrión-Sánchez enfrenta una acusación adicional por presuntamente negarse a obedecer una orden de un oficial federal para identificar la embarcación mediante el izado de bandera, pese a ser la persona responsable del navío.

Las autoridades también presentaron contra los tres imputados un cargo migratorio por entrada indebida a Estados Unidos como extranjeros.

La acusación formal fue emitida el 28 de mayo por un gran jurado federal y el caso será procesado por el fiscal federal auxiliar Luis A. Valentín.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, encabezada por el fiscal federal W. Stephen Muldrow, como parte de los resultados de operativos desarrollados entre el 26 y el 29 de mayo.