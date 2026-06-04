Adriano Espaillat enfrenta una de las contiendas más difíciles de su carrera política

Las primarias del Partido Demócrata en Nueva York definirán el próximo 23 de junio varios cargos federales, estatales y municipales en ese estado, donde algunos candidatos buscan obtener un escaño por primera vez, mientras otros aspiran a la reelección.

En la contienda de este año participan varios candidatos de origen dominicano. La jornada está marcada por el combate entre el ala tradicional del partido y los aspirantes respaldados por movimientos progresistas y socialistas, que han recibido el apoyo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Entre los candidatos dominicanos figura el senador Adriano Espaillat, quien busca la reelección como representante del Distrito 13. En esa carrera se enfrenta a Darializa Ávila Chevalier, una joven de 32 años que aspira por primera vez a un cargo electivo y busca desplazar al veterano congresista.

Asimismo, Antonio Reynoso, actual presidente del condado de Brooklyn, busca ser elegido por primera vez como representante del Distrito 7 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el objetivo de suceder a la puertorriqueña Nydia Velázquez.

En la competencia por el Distrito 13 también participan Oscar J. Romero y Theo Bruce Chino-Tavarez.

Estas primarias se han convertido en una de las contiendas más observadas en Nueva York debido al desafío que enfrenta Espaillat ante Darializa Ávila Chevalier y a las corrientes políticas que ambos representan dentro del Partido Demócrata.

Aunque Espaillat mantiene una amplia red de apoyos y ha recibido el respaldo de figuras e instituciones influyentes, entre ellas la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general del estado, Letitia James, Ávila Chevalier ha ganado terreno gracias a organizaciones progresistas y al espaldarazo del alcalde Mamdani, quien rompió con sectores tradicionales del partido al apoyar a la también candidata de origen dominicano.

Ambos aspirantes buscan representar el Distrito 13, que abarca Harlem, Washington Heights y parte de El Bronx. Según datos del Censo de Estados Unidos, la demarcación cuenta con una población compuesta por más de un 50 % de hispanos, un 24 % de afroamericanos y un 17 % de blancos.

No obstante, Espaillat ha restado importancia al respaldo de Mamdani a Ávila Chevalier y aseguró, mediante un comunicado, que el alcalde tiene el derecho de "apoyar a cualquier candidato para las elecciones". Afirmó que quienes definen la carrera son los votantes.

"El alcalde Mamdani tiene derecho a respaldar al candidato de su elección, pero un respaldo no define una carrera; los votantes sí" Adriano Espaillat Congresista “

"Seguiré haciendo lo que siempre he hecho: escuchar a los votantes, recorrer cada rincón del distrito y ganarme su confianza encontrándome con ellos donde están, mientras lucho por los temas que más les importan", agregó.

Controversias y apoyos en la contienda del Distrito 13

De acuerdo con el periódico The New York Times, Mamdani afirmó, cuando fue electo alcalde, que apoyaría a Espaillat en su campaña de reelección.

Desde que se dio a conocer el respaldo de Mamdani a Ávila Chevalier, la joven de origen dominicano se ha visto envuelta en controversias debido a antiguas publicaciones eliminadas de una cuenta de X, antes Twitter, que fueron consideradas racistas y en las que también arremetía contra dirigentes demócratas.

CNN realizó una revisión de publicaciones archivadas y encontró mensajes en los que la aspirante defendía la abolición de la policía, las cárceles y las fronteras, además de respaldar propuestas vinculadas a la nacionalización de sectores económicos y la eliminación de las deportaciones.

En una publicación de 2020, Ávila Chevalier rechazó la idea de reformar los cuerpos policiales y escribió que la meta debía ser eliminarlos por completo. "No. Significa acabar con la policía por completo. Punto. No más policía nunca más", publicó entonces.

Ante la controversia, Ávila Chevalier aseguró que esas publicaciones no reflejan sus posiciones actuales y sostuvo que sus adversarios intentan utilizar comentarios antiguos para afectar su campaña.

"He madurado mucho desde que publiqué esos tuits y estoy centrada en nuestra comunidad y su futuro", declaró la candidata socialista demócrata.

De su lado, Mamdani mantuvo su respaldo y destacó el trabajo de Ávila Chevalier en defensa de inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos.

Encuesta

Pese a que medios estadounidenses han realizado varias encuestas sobre la elección del representante del distrito de Espaillat, estás se han mantenido conservadoras ya que no han mostrado los resultados o algunas no se han inclinado por el Distrito 13, como fue la del Emerson College Polling (ECP).

Mientras que los resultados publicados el pasado 21 de mayo de una encuesta realizada por el ECP, el candidato dominicano Antonio Reynoso mostró que el Distrito 7 de Nueva York tendría una contienda reñida para reemplazar a la representante saliente Nydia Velázquez.

"El 23 % de los votantes de las primarias demócratas apoya a la asambleísta Claire Valdez, el 21 % al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, y el 13 % a la concejala Julie Won. El 43 % aún no ha decidido su voto de cara a las primarias de junio", afirmó el ECP.