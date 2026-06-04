Alcaldía de Nueva York cancela tradicional evento de la herencia puertorriqueña en Gracie Mansion

Foto de la Mansión Gracie en el Lower East Side, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La celebración anual de la herencia puertorriqueña que durante casi tres décadas se ha desarrollado en Gracie Mansion , residencia oficial del alcalde de Nueva York, cambiará de sede este año, según informó el Comité de la Herencia Puertorriqueña de la Ciudad de Nueva York .

De acuerdo con una publicación de Telemundo 47, la organización aseguró que la administración del alcalde Zohran Mamdani les notificó que el evento no se llevaría a cabo en la histórica residencia oficial, pese a que la Alcaldía había negado públicamente que existiera algún cambio de ubicación.

En un comunicado emitido el jueves, el comité sostuvo que recibió una comunicación clara de la Oficina del Alcalde indicando que no se celebraría una recepción en Gracie Mansion, por lo que se vieron obligados a buscar una sede alternativa para mantener la tradición.

Según el grupo organizador, la actividad se realizará ahora en Pacha New York, en Brooklyn.

Controversia por la cancelación del evento

La controversia surge luego de que la administración municipal afirmara el miércoles que no tenía conocimiento de cambios en la ubicación del evento. Sin embargo, Telemundo 47 reportó que un correo electrónico fechado el 1 de junio y obtenido por NBC New York contradice esa versión.

En el mensaje, Álvaro López, director del distrito de Brooklyn de la Oficina de Participación Masiva del alcalde, habría informado que la recepción no se realizaría en Gracie Mansion y que la administración priorizaría su participación en actividades públicas relacionadas con el Desfile Nacional Puertorriqueño.

El correo señala que el alcalde Mamdani y su equipo optaron por enfocarse en eventos abiertos al público, como el Desfile de la Quinta Avenida y el Desfile de Knickerbocker, en lugar de organizar una recepción por invitación en la residencia oficial.

Reacción del Comité de la Herencia Puertorriqueña

Ante la situación, el Comité de la Herencia Puertorriqueña expresó que continuará con la celebración, destacando que la tradición es más importante que el lugar donde se realice.

"La continuidad de este evento demuestra la fortaleza, la resiliencia y la unidad de la comunidad puertorriqueña", indicaron los organizadores en una carta dirigida a la Alcaldía.

La Recepción de la Herencia Puertorriqueña se celebra desde la década de 1990 y reúne cada año a funcionarios electos, líderes comunitarios, artistas y representantes de distintos sectores de la comunidad puertorriqueña en Nueva York.

Según los organizadores, el evento está programado para el 11 de junio, durante el mismo fin de semana en que se realiza el tradicional Desfile Nacional Puertorriqueño en la Quinta Avenida.

Hasta el momento, según Telemundo 47, la Alcaldía no había emitido una nueva declaración pública sobre la controversia.