Tras recorte de más de 7,000 empleados en el Seguro Social crecen temores por retrasos en pagos y trámites

La oficina de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, el 12 de octubre de 2022, en Mount Prospect, Illinois. ( AP )

Miles de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos podrían enfrentar mayores retrasos en solicitudes, apelaciones y servicios de atención al público tras la reducción de más de 7,100 empleos en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), una medida que representa el mayor recorte de personal en la historia reciente de la agencia.

De acuerdo con información publicada hoy por El Diario NY, la reducción equivale al 13 % de la plantilla laboral de la SSA y forma parte de la iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump para disminuir el tamaño del gobierno federal.

Aunque los pagos mensuales de jubilación, discapacidad y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) continúan realizándose con normalidad, expertos y exfuncionarios advierten que la disminución de personal podría afectar significativamente los tiempos de procesamiento de nuevas solicitudes y apelaciones.

Actualmente, la agencia presta servicios a unos 75 millones de beneficiarios en todo el país. Con los recortes, cada empleado deberá atender en promedio a 1,480 personas, una cifra que supera ampliamente los niveles registrados décadas atrás.

Aumento de tiempos de espera

Según datos citados por El Diario, antes de la reducción de personal la SSA ya enfrentaba dificultades para responder a la demanda de servicios. El tiempo promedio para procesar una solicitud de discapacidad alcanzaba los 231 días, una situación que podría agravarse con menos empleados disponibles.

En estados como Florida, una decisión inicial sobre beneficios por discapacidad puede tardar entre siete y ocho meses. Si el solicitante debe presentar una apelación, el proceso puede extenderse hasta 18 meses adicionales.

La situación también ha generado preocupación por el cierre o reducción de operaciones en algunas oficinas. En Nueva York, la oficina de audiencias de White Plains cerró permanentemente, mientras que otras sedes han limitado temporalmente la atención presencial.

Impacto en beneficiarios vulnerables

Especialistas advierten que estas medidas podrían afectar especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad hispana que dependen de asistencia presencial para completar trámites o resolver problemas relacionados con sus beneficios.

"Si los cheques se retrasan, va a afectar seriamente a los adultos mayores de bajos ingresos: la renta, los medicamentos y la comida", afirmó Sharon Sartori, residente de Carolina del Sur, citada por Business Insider.

Aunque la SSA sostiene que los tiempos de espera telefónica han mejorado durante el último año, críticos de la medida señalan que la reducción de personal podría traducirse en mayores retrasos, acumulación de casos y dificultades para quienes buscan acceder por primera vez a los beneficios.

Ante este panorama, expertos recomiendan a los beneficiarios crear o verificar sus cuentas en línea a través de la plataforma oficial de la SSA, conservar copias de toda la documentación relacionada con sus casos y solicitar citas con suficiente anticipación en caso de requerir atención presencial.