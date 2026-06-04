Ministro de cultura encabezará festival del libro y la cultura dominicana en Nueva York

Roberto Ángel Salcedo encabezará las actividades del Festival del Libro y la Cultura Dominicana, que se celebrará del 10 al 12 de julio en el George Washington Educational Campus, ubicado en Washington Heights, una de las zonas con mayor presencia de dominicanos en la ciudad de Nueva York.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa del Ministerio de Cultura, en la que se destaca que el evento reunirá literatura, arte, emprendimiento e industrias creativas dominicanas en un espacio orientado a fortalecer los vínculos culturales con la diáspora.

Según explicó a través de una nota de prensa, el director de Cultura Dominicana en el Exterior, Rey Andújar, esta edición tendrá como lema “Leer es florecer”, una propuesta que busca resaltar la conexión entre la lectura, la identidad y la memoria cultural de los dominicanos residentes fuera del país.

El ministro Salcedo señaló que el festival forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para acercar la cultura nacional a las comunidades en el exterior y ampliar el alcance de las industrias creativas dominicanas. Como parte de la programación, ofrecerá la conferencia magistral titulada “Las buenas palabras”.

Actividades del festival

La agenda incluye además paneles y coloquios literarios con la participación de destacadas escritoras dominicanas, entre ellas Aurora Arias, Zaida Corniel, Marianela Medrano, Gladys Montolio e Irene Santos.

De acuerdo con la nota, el festival contará también con un bazar artesanal coordinado por el Viceministerio de Industrias Culturales, que llevará a Nueva York una delegación de artesanos dominicanos para exhibir y comercializar productos representativos de la identidad nacional. La comitiva estará encabezada por la viceministra Alicia Baroni.

Novedades del festival

Entre las novedades de esta edición figura la instalación de un Pabellón de Mujeres Emprendedoras, donde se combinarán iniciativas de liderazgo femenino, exhibiciones de moda dominicana y actividades artísticas y literarias.

Asimismo, el evento reunirá delegaciones de escritores procedentes de República Dominicana, España, Puerto Rico y distintos estados y ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva Jersey, Florida, Rhode Island y varios condados de Nueva York.

La programación también incluirá espacios dedicados a niños y jóvenes de la diáspora, con actividades orientadas a fomentar la lectura y el interés por las artes. Además, se realizarán representaciones de estatuas vivientes en honor a figuras históricas dominicanas como Juan Pablo Duarte, Rosa Duarte y Ercilia Pepín.

Los organizadores indicaron que el festival busca consolidarse como una de las principales plataformas de promoción de la cultura dominicana en el exterior y fortalecer los lazos entre la diáspora y sus raíces culturales.