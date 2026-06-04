Amplio despliegue de seguridad por visita de Trump al tercer juego de las finales de la NBA, en NY

La asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al juego tres de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs este lunes en el Madison Square Garden provocará un amplio operativo de seguridad que podría impactar tanto a los fanáticos del baloncesto como a quienes transitan por la zona de Manhattan.

Según informó el New York Daily News, las autoridades locales ya coordinan junto al Servicio Secreto las medidas necesarias para garantizar la seguridad del mandatario durante su visita al emblemático recinto deportivo.

Funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicaron que trabajan en conjunto con los agentes federales para definir los protocolos de acceso, control de multitudes y cierre de áreas cercanas al estadio, una situación que suele generar importantes restricciones de movilidad y reforzamiento de la seguridad en los alrededores.

De acuerdo con el medio neoyorquino, la presencia presidencial convertirá al Madison Square Garden en una zona de alta vigilancia, con posibles afectaciones al tránsito vehicular y peatonal en una de las áreas más concurridas de la ciudad.

Impacto en la movilidad y asistencia al evento

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también tiene previsto asistir al partido, aunque evitó confirmar si sostendrá algún encuentro con Trump durante la jornada.

La expectativa por el encuentro deportivo es alta luego de que más de 18,000 personas participaran en una actividad de observación pública organizada durante el primer juego de la serie, celebrado la semana pasada. Las autoridades anticipan una gran concentración de aficionados tanto dentro como fuera del recinto.

Fuentes citadas por el New York Daily News señalaron que las visitas presidenciales a Nueva York suelen implicar complejos operativos logísticos y de seguridad, una situación que se intensifica cuando coinciden con eventos masivos como unas Finales de la NBA.

Trump ha asistido a varios eventos deportivos de alto perfil durante su actual mandato, incluyendo el Super Bowl de 2025 y el campeonato nacional del fútbol americano universitario. Sin embargo, su presencia en el Madison Square Garden marcará una de las visitas de mayor impacto logístico en la ciudad durante este año.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre cierres específicos de calles o restricciones adicionales para el público que asistirá al partido.