Espaillat critica recortes republicanos a programas de vivienda asequible y transporte

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat rechazó el proyecto de ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2027 impulsado por los republicanos de la Cámara de Representantes, al considerar que la iniciativa reduce las oportunidades de acceso a viviendas asequibles y afecta programas clave para familias de bajos ingresos.

De acuerdo con una nota de prensa, el legislador votó en contra de la propuesta presupuestaria para Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (THUD), argumentando que las medidas contempladas agravarían las dificultades económicas que enfrentan millones de estadounidenses debido al aumento del costo de la vida.

"Este proyecto de ley limita severamente las oportunidades de acceso a la propiedad de vivienda para nuestras comunidades y reduce nuestra capacidad de invertir en infraestructura y seguridad vial", expresó Espaillat en un comunicado.

Críticas a la propuesta presupuestaria

El congresista advirtió que Estados Unidos enfrenta actualmente un déficit superior a los 7.2 millones de viviendas de alquiler asequibles y señaló que la legislación podría impedir la creación de más de 27,000 unidades de alquiler adicionales cada año.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa contempla recortes a programas destinados a ampliar la oferta de viviendas asequibles, elimina subvenciones para la prevención de desalojos y reduce recursos para la orientación en materia de vivienda y la aplicación de normas de vivienda justa.

Según Espaillat, estas medidas afectarían especialmente a comunidades históricamente desfavorecidas, donde una parte significativa de los inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler.

Impacto en el sector transporte

El legislador también cuestionó el impacto de la propuesta en el sector transporte, al afirmar que limita inversiones necesarias para fortalecer las cadenas de suministro, modernizar la infraestructura y generar empleos en la construcción y la manufactura.

En referencia a la situación de Nueva York, Espaillat indicó que el proyecto no contempla soluciones para el rezago en las necesidades de capital de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), de la que dependen cerca de uno de cada siete neoyorquinos.

Además, advirtió que la legislación afectaría programas federales como los vales de vivienda de la Sección 8, el Fondo de Capital para Vivienda Pública y el programa HOME, destinados a apoyar a familias de bajos recursos.

"En lugar de reducir el costo de vida, esta propuesta debilita programas fundamentales y pone en mayor riesgo a los inquilinos y a las familias más vulnerables", afirmó.

La propuesta presupuestaria continúa su proceso legislativo en la Cámara de Representantes, donde deberá ser debatida y aprobada antes de avanzar al Senado.