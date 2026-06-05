American Airlines suspende seis rutas de verano en EE. UU. por aumento del combustible

La aerolínea American Airlines anunció la suspensión temporal de seis rutas domésticas en Estados Unidos durante los meses de agosto y septiembre, una medida que atribuyó al aumento en los costos del combustible para aviones provocado por la crisis energética derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La información fue dada a conocer por la compañía y reportada por diversos medios estadounidenses, mientras que la agencia AP destacó que el encarecimiento del combustible continúa ejerciendo una fuerte presión sobre los presupuestos de las aerolíneas.

Según American Airlines, la decisión forma parte de un ajuste estacional en "rutas seleccionadas" y no representa la eliminación permanente de ninguno de los trayectos afectados.

Las rutas que quedarán suspendidas temporalmente son:

Los Ángeles – Cleveland

Los Ángeles – Columbus

– Columbus Los Ángeles – Pittsburgh

Los Ángeles – Washington Dulles

Charlotte – Ontario (California)

– Ontario (California) Charlotte – Sacramento

La empresa indicó que los pasajeros con boletos ya emitidos podrán ser reubicados en otros vuelos o solicitar un reembolso, de acuerdo con las políticas de la aerolínea.

American Airlines aseguró que mantiene su compromiso de ofrecer una de las redes de vuelos más amplias del país y subrayó que estas suspensiones responden a las condiciones actuales del mercado.

El incremento en los costos operativos ha sido impulsado principalmente por el alza del combustible para aviones, que representa entre el 25 % y el 30 % de los gastos totales de una aerolínea.

De acuerdo con datos citados por AP, el precio promedio del combustible de aviación alcanzó recientemente los 142 dólares por barril, una cifra significativamente superior a la registrada antes del inicio del conflicto.

La situación está vinculada a las interrupciones en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Aunque los mercados han mostrado cierta estabilización en las últimas semanas, la falta de un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán mantiene la incertidumbre sobre los precios energéticos.

Expertos del sector advierten que el aumento de los costos del combustible ha llevado a numerosas aerolíneas en todo el mundo a reducir frecuencias, cancelar vuelos y ajustar horarios para enfrentar el impacto financiero.

Para los viajeros, las suspensiones podrían traducirse en menos opciones de vuelos directos durante el verano y posibles incrementos en los precios de los boletos, especialmente en rutas con alta demanda.