EE. UU. insta a tomar medidas para evitar un brote de ébola como el de 2014

Trabajadores sanitarios se protegen para evitar contagios de ébola. ( EFE )

Autoridades sanitarias de Estados Unidos advirtieron el viernes que si no se adoptan medidas contundentes contra el actual brote de ébola, la epidemia "podría alcanzar una magnitud comparable" a la que golpeó a África Occidental en 2014.

Aquel brote del virus provocó más de 28,000 casos y más de 11,000 muertes.

"Es urgente e tomar medidas para frenar la propagación de este brote y evitar que alcance una magnitud equivalente, o incluso superior", declaró en una rueda de prensa Jason Asher, director del departamento de previsión y análisis de epidemias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), el actual brote de ébola implica la variante Bundibugyo del virus, una cepa bastante rara.

"Sin intervenciones sanitarias contundentes, las modelizaciones indican que un brote de esta magnitud es posible", explicó el señor Asher.

Detalles confirmados del brote en la República Democrática del Congo y Uganda

Originado en Guinea, el brote más violento de la historia del ébola golpeó a África Occidental hasta 2016 y causó más de 11,000 muertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el último balance de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos, de los cuales 64 han fallecido.

Al otro lado de la frontera noreste, en Uganda, se han confirmado 16 casos, entre ellos un fallecido.

La enfermedad del ébola, que se transmite por contacto estrecho y por fluidos corporales, ha matado a más de 15,000 personas en África en los últimos 50 años. No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la cepa Bundibugyo.