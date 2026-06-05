Exagente del IRS es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa y otro hombre en Virginia

Letrero afuera del edificio del Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS), el 4 de mayo de 2021, en Washington. ( EFE )

Un exagente del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus sigmas en inglés) fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa y de otro hombre en un caso que, según la fiscalía, involucró un elaborado plan de engaño y suplantación de identidad, informó Telemundo 47.

Brendan Banfield, de 40 años, recibió la sentencia este viernes luego de haber sido declarado culpable en febrero de dos cargos de asesinato con agravantes, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego y poner en peligro a un menor.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2023 en la vivienda familiar ubicada en Herndon, Virginia, donde murieron Christine Banfield, de 37 años, y Joseph Ryan, de 39.

Durante la audiencia, la jueza Penney Azcarate calificó el caso como un acto marcado por la crueldad y la premeditación.

"El nivel de crueldad, cálculo e inhumanidad en este caso refleja algo mucho más profundo que la ira o el impulso; refleja maldad", expresó la magistrada al imponer la condena.

Según los fiscales, Banfield actuó motivado por una relación extramatrimonial que mantenía con Juliana Peres Magalhaes, quien trabajaba como au pair de la familia. La investigación sostiene que ambos crearon un perfil falso en un sitio web de fetiches sexuales utilizando la identidad de Christine Banfield para atraer a Ryan hasta la residencia.

La fiscalía aseguró que el plan culminó con el asesinato de Christine Banfield y el posterior tiroteo contra Ryan dentro de la vivienda.

Peres Magalhaes se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada previamente a 10 años de prisión tras colaborar con las autoridades y testificar contra Banfield durante el juicio.

Testimonios y reacciones durante la audiencia

Familiares de las víctimas también ofrecieron declaraciones durante la audiencia. Danielle, hermana de Christine Banfield, afirmó que el acusado actuó movido por el deseo de mantener el control y evitar un divorcio.

"Sus actos no estuvieron impulsados por el amor, sino por un deseo de poder, engaño y un desprecio total por las vidas que destruyó", manifestó.

Por su parte, Deirdre Fisher, madre de Joseph Ryan, describió a Banfield como el responsable de la muerte de un hombre inocente y de la destrucción de una familia.

Antes de conocer su sentencia, Banfield insistió en su inocencia y criticó el proceso judicial. Aunque reconoció haber sido infiel a su esposa, negó haberla asesinado.

"La amaba muchísimo. No soy responsable de su muerte", declaró ante el tribunal.

Sin embargo, el jurado concluyó que las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron su participación en el doble homicidio, lo que derivó en la condena de cadena perpetua emitida este viernes.