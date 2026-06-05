Hallan cuerpo de adolescente desaparecido en una playa de Queens, NY

Brandon Figueroa, un estudiante de 18 años que fue ahogado en playas de Queens. ( FUENTE EXTERNA )

Brandon Figueroa, un adolescente latino de 18 años que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por una corriente mientras nadaba en una playa de Queens, Nueva York, fue hallado muerto varios días después, mientras las autoridades también investigan el hallazgo de otros restos humanos que aún no han sido identificados.

De acuerdo con información publicada por El Diario, el cuerpo de Brandon Figueroa fue encontrado el pasado 30 de mayo cerca de Beach 222nd Street, en el área de Breezy Point, luego de que la Policía de Nueva York respondiera a una llamada de emergencia por un rescate acuático.

El joven había desaparecido el 19 de mayo mientras nadaba junto a varios amigos en Rockaway Beach, a donde acudieron para aliviar las altas temperaturas que se registraban ese día.

Según relató su madre, Jeanette Muñoz, una fuerte ola y una corriente de resaca arrastraron al adolescente mar adentro. Desde entonces, unidades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Bomberos (FDNY), buzos, helicópteros y drones participaron en una extensa búsqueda a lo largo de la costa.

Muñoz describió a su hijo como un joven trabajador y lleno de metas, que estaba próximo a graduarse de la escuela secundaria Asamblea Urbana Academia de Letras de El Bronx y tenía planes de estudiar electricidad en una escuela técnica.

Testigos narraron que varias personas intentaron auxiliarlo cuando comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote, pero la fuerza de la corriente impidió que pudieran rescatarlo.

"Intentaban sujetarlo para traerlo de vuelta, pero la corriente se lo arrebató de las manos", relató uno de los presentes al diario neoyorquino.

El hallazgo del cuerpo puso fin a más de una semana de búsqueda y angustia para familiares y amigos del joven, residente del vecindario de Soundview, en El Bronx.

Investigación de otros restos humanos

Mientras tanto, las autoridades también investigan el hallazgo de otros restos humanos encontrados un día antes sobre unas rocas detrás del Beach Channel Educational Campus, en Beach 100th Street. La Oficina del Médico Forense de la ciudad trabaja para determinar la identidad de esa persona y establecer la causa de la muerte.

Las autoridades indicaron que no se ha establecido ninguna relación entre ambos casos.

El incidente de Figueroa ocurrió antes de que los socorristas comenzaran oficialmente sus labores de vigilancia en las playas de la ciudad para la temporada de verano. Desde el fin de semana del Día de los Caídos, los salvavidas permanecieron de servicio diariamente entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Peligros de las corrientes de resaca

El caso vuelve a poner atención sobre los peligros de las corrientes de resaca en las playas de Nueva York, especialmente durante los primeros días de calor intenso, cuando miles de personas acuden a la costa antes del inicio oficial de la temporada de vigilancia.