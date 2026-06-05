Juez ordena reanudar trámites de asilo y beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). ( FUENTE EXTERNA. )

Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos reanudar el procesamiento de solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países que habían quedado paralizados por políticas implementadas durante la administración del presidente Donald Trump, según informó Telemundo 47.

La decisión fue emitida por el juez federal John McConnell, quien determinó que las suspensiones aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) eran ilegales y dejaron a miles de inmigrantes en un limbo migratorio indefinido.

El fallo ordena a USCIS retomar la tramitación de casos relacionados con asilo, permisos de trabajo, residencia permanente (green cards) y solicitudes de naturalización que habían sido congeladas desde finales de 2025 para personas procedentes de países incluidos en las restricciones migratorias.

Países afectados por la decisión judicial

Según la decisión judicial, las medidas afectaban a ciudadanos de naciones de África, Asia, América Latina y Oriente Medio. Entre los países incluidos figuraban Cuba, Haití y Venezuela, además de Afganistán, Irán, Siria, Yemen, Nigeria y Somalia, entre otros.

En su resolución, McConnell criticó duramente la actuación de Uscis y sostuvo que la agencia excedió sus facultades legales al detener de forma generalizada el procesamiento de solicitudes migratorias.

El magistrado afirmó que las políticas dejaron a numerosos inmigrantes atrapados durante meses pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley. También señaló que los argumentos de seguridad nacional utilizados para justificar las restricciones ocultaban motivaciones contrarias a la inmigración.

Reacciones a la decisión judicial

La demanda fue presentada por organizaciones de apoyo a inmigrantes y sindicatos, que argumentaron que las medidas discriminaban a las personas únicamente por su país de origen.

Tras conocerse la decisión, grupos defensores de inmigrantes celebraron el fallo al considerar que restablece el acceso a vías legales de inmigración y permite que miles de solicitantes puedan continuar con procesos que permanecían detenidos desde hace meses.

La resolución representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y obliga a Uscis a retomar la evaluación de los expedientes afectados mientras continúan las disputas legales sobre las restricciones impuestas a ciudadanos de esos países.