Mamdani y Trump coincidirán en final de la NBA, pero no compartirán espacio en Madison Square Garden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirán este lunes al tercer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, aunque no tienen previsto reunirse ni compartir espacio dentro del Madison Square Garden.

Según informó El Diario, será la primera vez que ambos coincidan públicamente en la ciudad desde que Mamdani asumió la Alcaldía, luego de haber sostenido anteriormente dos reuniones en la Casa Blanca.

Durante una rueda de prensa realizada ayer jueves, el alcalde dejó claro que no estará cerca del mandatario durante el encuentro deportivo.

"Estaré en una zona muy diferente", afirmó Mamdani al ser consultado sobre la presencia de Trump en el partido.

De acuerdo con reportes citados por el medio, se espera que Trump observe el encuentro desde un palco privado, mientras que Mamdani ocuparía un asiento en una zona más alejada de los espacios reservados para celebridades y figuras políticas.

Medidas de seguridad reforzadas

La presencia simultánea de ambos líderes en el Madison Square Garden obligará a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores del recinto, ubicado junto a Penn Station, uno de los principales centros de transporte de Manhattan.

Las autoridades de Nueva York y los equipos de seguridad federales trabajan en la coordinación del operativo, que podría generar restricciones de tránsito y un aumento de la presencia policial en la zona durante el desarrollo del evento.

El portavoz de la Alcaldía, Joe Calvello, informó que Mamdani pagará personalmente su entrada para asistir al juego. En el caso de Trump, no se ha confirmado si adquirió su boleto o si asistirá como invitado del propietario de los Knicks, James Dolan, quien previamente había extendido una invitación al mandatario.

La Casa Blanca confirmó oficialmente la asistencia de Trump al encuentro, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del año en Nueva York.

Relación cordial entre Mamdani y Trump

Aunque Mamdani y Trump mantienen posiciones políticas opuestas, medios estadounidenses señalan que ambos han sostenido una relación cordial desde el inicio de la actual administración municipal.