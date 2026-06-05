Buscan mujer acusada de golpear con una escoba y una silla metálica a hombre de 98 años en Brooklyn

Un vehículo del Departamento de Policía de NY (NYPD). ( FUENTE EXTERNA. )

La Policía de Nueva York busca a una mujer acusada de agredir brutalmente a un hombre de 98 años dentro de un edificio residencial en Brooklyn, en un incidente ocurrido la tarde de ayer jueves y que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según informaron las autoridades y medios locales de Nueva York, el ataque ocurrió alrededor de las 3:50 de la tarde en un edificio ubicado en la intersección de Maple Street y Rogers Avenue, en el vecindario de Prospect Lefferts Gardens.

De acuerdo con la investigación preliminar, el anciano acababa de ingresar al inmueble cuando fue abordado por una mujer que distribuía volantes en la zona. Ambos sostuvieron una discusión que rápidamente escaló a la violencia.

La sospechosa presuntamente golpeó y pateó repetidamente a la víctima antes de atacarla con una escoba y una silla metálica, según informó la policía.

Tras la agresión, la mujer huyó a pie en dirección este por Maple Street. Equipos de emergencia acudieron al lugar y atendieron al hombre, quien sufrió lesiones leves y no requirió ser trasladado a un hospital.

Las autoridades difundieron imágenes de vigilancia en las que aparece la mujer mientras presuntamente repartía volantes en el edificio poco antes del incidente. Los investigadores esperan que la difusión del video ayude a identificarla y localizarla.

Acciones de la policía y contexto de agresiones recientes en Brooklyn

Hasta el momento no se han realizado arrestos.

El caso ocurre en medio de una serie de agresiones recientes contra adultos mayores en Brooklyn. La semana pasada, un hombre de 72 años fue golpeado en repetidas ocasiones en Brownsville y, días después, una mujer de 83 años sufrió heridas en la cabeza durante un ataque mientras caminaba hacia una iglesia.

La Policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre la identidad o el paradero de la sospechosa que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.