Nueva York ofrece aires acondicionados gratuitos a hogares de bajos ingresos, tras el verano

Los residentes de Nueva York que califican para recibir un aire acondicionado gratuito mediante el programa de Asistencia para la Refrigeración de Verano (HEAP) tienen hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentar su solicitud.

La iniciativa busca ayudar a hogares de bajos ingresos y personas vulnerables a enfrentar las altas temperaturas del verano mediante la entrega e instalación de unidades de aire acondicionado o ventiladores, dependiendo de las condiciones de la vivienda.

De acuerdo con la información difundida por Telemundo 47, más de 54,000 hogares en todo el estado se han beneficiado de este programa durante los últimos cinco años.

El beneficio contempla la compra e instalación de un aire acondicionado portátil o un ventilador con un valor de hasta 800 dólares, mientras que para unidades de pared existentes la asistencia puede alcanzar los 1,000 dólares. Los fondos son limitados y se otorgan por orden de llegada.

¿Quiénes califican para recibir el aire acondicionado gratuito?

Entre los requisitos para calificar se encuentran cumplir con los límites de ingresos establecidos por el programa o recibir beneficios de asistencia pública como SNAP, Asistencia Temporal o determinados programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Asimismo, el hogar debe incluir al menos una persona con una condición médica agravada por el calor extremo o contar con miembros considerados vulnerables, como adultos mayores de 60 años o niños menores de seis años.

Las autoridades también exigen que la vivienda no disponga actualmente de un aire acondicionado funcional o que el equipo existente tenga cinco años o más de antigüedad. Además, los solicitantes no deben haber recibido una unidad financiada por HEAP durante los últimos cinco años.

Según los parámetros del programa, una persona que viva sola puede tener un ingreso bruto mensual de hasta 3,473 dólares para ser elegible, mientras que un hogar de cuatro personas puede ganar hasta 6,680 dólares mensuales.

Detalles del programa y cómo solicitar la asistencia

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden completar la solicitud a través de la plataforma Access NYC o comunicarse con las oficinas locales de HEAP para recibir orientación sobre el proceso.

El programa cobra especial importancia ante la llegada de los meses más calurosos del año, cuando las altas temperaturas representan un riesgo para adultos mayores, personas con condiciones de salud y familias con niños pequeños.