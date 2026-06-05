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Trump contempla que el Estado entre en el capital de empresas de IA

Trump firmó la semana pasada un decreto sobre IA que prevé la posibilidad de que el gobierno controle los modelos más avanzados, en nombre de la ciberseguridad

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    Trump contempla que el Estado entre en el capital de empresas de IA
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
    (EFE)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que se reunirá con las principales empresas de inteligencia artificial para analizar la posibilidad de que el Estado adquiera una participación en sus compañías.

    "Hay algo muy interesante en eso, es casi como que se convierte en una asociación con el pueblo estadounidense, lo vamos a estudiar", dijo Trump.

    El mandatario añadió que se reuniría con "todas las empresas" del sector en la Casa Blanca la próxima semana.

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    "Somos líderes por delante de China, somos líderes sobre todos en el mundo en cuanto a la IA, y queremos que siga siendo así" aseguró el mandatario.

    • Trump firmó la semana pasada un decreto sobre IA que prevé la posibilidad de que el gobierno controle los modelos más avanzados, en nombre de la ciberseguridad.

    El texto, que restablece un marco regulatorio para la IA en Estados Unidos, supone un giro conservador para la administración Trump, hasta ahora dominada por quienes se oponían a cualquier tipo de regulación en nombre de la competitividad con China.

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