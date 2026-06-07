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Apuñalamiento
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Cinco heridos deja apuñalamiento en gran estación ferroviaria de Nueva York

Todas las víctimas son civiles y fueron trasladadas al hospital

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    Cinco heridos deja apuñalamiento en gran estación ferroviaria de Nueva York
    Agentes de la policía de Nueva York acudieron el domingo a Penn Station, en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    Cinco personas resultaron heridas el domingo en un ataque a puñaladas en la estación de tren Penn de Nueva York, una de las más transitadas de Estados Unidos, según el departamento de bomberos de la ciudad.

    Todas las víctimas son civiles y fueron trasladadas al hospital, agregó el organismo.

    El atacante quedó "bajo custodia", añadieron los bomberos en un comunicado.

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    Una de las víctimas sufrió lesiones de gravedad.

    Las circunstancias del ataque no están del todo claras, pero el incidente ocurrió en un concurrido centro de transporte neoyorquino poco antes de que se celebraran dos importantes eventos deportivos en el área metropolitana, entre ellos la Copa Mundial de fútbol.

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