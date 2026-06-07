×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lanzamiento de honor
Lanzamiento de honor

Cónsul dominicana realiza lanzamiento de honor en partido de los Astros de Houston

El evento reunió a figuras clave de la comunidad dominicana y autoridades locales, resaltando el impacto de los dominicanos en el deporte profesional

    Expandir imagen
    Cónsul dominicana realiza lanzamiento de honor en partido de los Astros de Houston
    La cónsul general de la República Dominicana en Houston, Leidy Rosario, junto a el lanzador Cristian Javier y la mascota del equipo. (FUENTE EXTERNA)

    La cónsul general de la República Dominicana en Houston, Leidy Rosario, realizó el lanzamiento de honor de la primera bola antes del partido entre los Houston Astros y los Athletics, en una ceremonia que resaltó la presencia y los aportes de la comunidad dominicana en Texas.

    Rosario fue recibida por el lanzador dominicano Cristian Javier, figura de los Astros de Houston y campeón de la Serie Mundial, en un encuentro que reunió a miembros de la comunidad dominicana, autoridades locales, empresarios e invitados especiales.

    Reconocimiento a la comunidad dominicana

    De acuerdo con una nota de prensa, la actividad buscó fortalecer los vínculos entre la comunidad dominicana y la ciudad de Houston, además de reconocer la creciente presencia de dominicanos en el estado de Texas.

    Durante el acto, la cónsul agradeció a la organización de los Astros por la invitación y destacó el papel del béisbol como uno de los principales símbolos de identidad nacional para los dominicanos dentro y fuera del país.

    "Este lanzamiento simboliza el trabajo, la perseverancia y los sueños de miles de dominicanos que viven y contribuyen al desarrollo de Houston y de todo Texas. También representa el talento y la grandeza de nuestros atletas, quienes llevan con orgullo nuestra bandera a los más altos escenarios internacionales", expresó Rosario, según la información enviada a los medios.

    RELACIONADAS

    Impacto del béisbol en la diáspora dominicana

    La ceremonia se llevó a cabo en medio de la temporada de las Grandes Ligas y sirvió como escenario para destacar los aportes de la comunidad dominicana en Estados Unidos, así como el impacto de figuras del deporte como Cristian Javier, uno de los lanzadores dominicanos más reconocidos de los Astros en los últimos años.

    El Consulado General de la República Dominicana en Houston indicó que continuará impulsando iniciativas dirigidas a promover la cultura, los valores y los logros de los dominicanos residentes en Texas, así como a fortalecer las relaciones con las instituciones y comunidades locales.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.