Cónsul dominicana realiza lanzamiento de honor en partido de los Astros de Houston

La cónsul general de la República Dominicana en Houston, Leidy Rosario, junto a el lanzador Cristian Javier y la mascota del equipo. ( FUENTE EXTERNA )

La cónsul general de la República Dominicana en Houston, Leidy Rosario, realizó el lanzamiento de honor de la primera bola antes del partido entre los Houston Astros y los Athletics, en una ceremonia que resaltó la presencia y los aportes de la comunidad dominicana en Texas.

Rosario fue recibida por el lanzador dominicano Cristian Javier, figura de los Astros de Houston y campeón de la Serie Mundial, en un encuentro que reunió a miembros de la comunidad dominicana, autoridades locales, empresarios e invitados especiales.

Reconocimiento a la comunidad dominicana

De acuerdo con una nota de prensa, la actividad buscó fortalecer los vínculos entre la comunidad dominicana y la ciudad de Houston, además de reconocer la creciente presencia de dominicanos en el estado de Texas.

Durante el acto, la cónsul agradeció a la organización de los Astros por la invitación y destacó el papel del béisbol como uno de los principales símbolos de identidad nacional para los dominicanos dentro y fuera del país.

"Este lanzamiento simboliza el trabajo, la perseverancia y los sueños de miles de dominicanos que viven y contribuyen al desarrollo de Houston y de todo Texas. También representa el talento y la grandeza de nuestros atletas, quienes llevan con orgullo nuestra bandera a los más altos escenarios internacionales", expresó Rosario, según la información enviada a los medios.

Impacto del béisbol en la diáspora dominicana

La ceremonia se llevó a cabo en medio de la temporada de las Grandes Ligas y sirvió como escenario para destacar los aportes de la comunidad dominicana en Estados Unidos, así como el impacto de figuras del deporte como Cristian Javier, uno de los lanzadores dominicanos más reconocidos de los Astros en los últimos años.

El Consulado General de la República Dominicana en Houston indicó que continuará impulsando iniciativas dirigidas a promover la cultura, los valores y los logros de los dominicanos residentes en Texas, así como a fortalecer las relaciones con las instituciones y comunidades locales.