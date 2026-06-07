Mujer muere tras ser atropellada por un camión de bomberos que respondía a una emergencia en El Bronx

Una mujer murió la noche del viernes tras ser atropellada por un camión del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) que se dirigía a atender una emergencia en El Bronx, según informaron las autoridades.

De acuerdo con una publicación de El Diario, el accidente ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche en la intersección de Intervale Avenue y Chisholm Street.

Las autoridades indicaron que la víctima, cuya identidad y edad no han sido reveladas, cruzaba la avenida Intervale de este a oeste cuando fue impactada por el camión de bomberos 82, que se desplazaba en dirección norte mientras respondía a una llamada de emergencia.

Según la información citada por El Diario y publicada originalmente por New York Post, el vehículo era conducido por un empleado del FDNY de 34 años.

Acciones de las autoridades tras el incidente

Tras el impacto, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital St. Barnabas, donde posteriormente fue declarada muerta.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) abrió una investigación para determinar las circunstancias del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado arrestos ni la presentación de cargos relacionados con el caso.

Se espera que las pesquisas permitan establecer cómo ocurrió el accidente y si hubo factores adicionales involucrados en el hecho.