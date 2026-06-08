Acusan a adolescente por tiroteo en tren de Nueva York que dejó a un menor en estado crítico

Casquillos de balas durante la escena de un crimen. ( FUENTE EXTERNA. )

Un adolescente de Long Island enfrenta graves cargos por su presunta participación en un tiroteo ocurrido a bordo de un tren de la línea A en Nueva York, a inicios del 2026, incidente que dejó a un menor de 15 años en estado crítico y luchando por su vida, según informó la Fiscalía del Distrito de Queens.

De acuerdo con la información publicada por El Diario, un juez de Queens ordenó el pasado viernes la detención sin derecho a fianza de Matthew Rodríguez, de 19 años y residente de Levittown, tras ser extraditado desde Virginia.

Las autoridades sostienen que el joven abandonó el estado de Nueva York después del tiroteo y fue localizado y arrestado en la ciudad de Newport News el pasado mes de mayo.

La fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, informó que la víctima, un adolescente de 15 años, permanece hospitalizada y continúa recibiendo tratamiento médico tras resultar herida de bala durante el incidente ocurrido el 27 de abril.

Detalles del tiroteo en el tren

Según la investigación, el tiroteo se produjo cuando un tren con destino a Manhattan se aproximaba a la estación de la calle 80, en Ozone Park. La fiscalía indicó que todo comenzó con una pelea entre Rodríguez, quien tenía 15 años al momento de los hechos, y otro adolescente de 16 años.

Las autoridades aseguran que, tras varios minutos de forcejeo, Rodríguez tomó una pistola que el joven de 16 años llevaba en una funda sujeta al tobillo y disparó contra la víctima de 15 años, impactándola en la espalda. Ambos sospechosos huyeron de la escena después del ataque.

Consecuencias legales para los involucrados

La Fiscalía también señaló que el adolescente de 16 años ya enfrentaba acusaciones relacionadas con otro tiroteo ocurrido en febrero en Far Rockaway, donde presuntamente disparó contra otro menor de 15 años.

En este caso, enfrenta cargos por posesión ilegal de armas en segundo grado vinculados al incidente en el tren A y podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión si es hallado culpable.

Por su parte, Rodríguez podría enfrentar una pena de hasta 25 años de cárcel por los cargos de intento de asesinato, agresión y posesión ilegal de armas.

Días después del tiroteo, Carol Winston, tía de la víctima, declaró que el adolescente permanecía conectado a un respirador artificial y que su madre contemplaba la posibilidad de retirarle el soporte vital. Aunque el menor continúa hospitalizado, la fiscalía indicó que no puede caminar debido a las heridas sufridas.

Melinda Katz afirmó que la violencia armada entre jóvenes sigue siendo una preocupación para las autoridades y aseguró que su oficina utilizará todos los recursos legales disponibles para procesar a los responsables.