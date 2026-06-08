Espaillat advierte que recortes a Medicaid y SNAP afectarían a casi medio millón de residentes de su distrito

El congresista dominicano Adriano Espaillat advirtió que los recortes federales propuestos por los republicanos podrían afectar directamente a cientos de miles de residentes de su distrito en Nueva York, especialmente a quienes dependen de programas de salud y asistencia alimentaria.

Durante un encuentro con líderes religiosos en Harlem, Espaillat afirmó que unas 488,000 personas de su Distrito Congresual 13 reciben cobertura a través de Medicaid y que los efectos de los recortes comenzarían a sentirse a finales de este año y durante el próximo.

El legislador también expresó preocupación por las reducciones previstas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, al asegurar que recursos destinados a programas sociales están siendo redirigidos para financiar políticas migratorias y de deportación.

"El dinero sale de algún lugar. Cuando se destinan miles de millones de dólares a una cosa, necesariamente se les quitan recursos a otras prioridades como la salud, la alimentación, la vivienda y la educación", afirmó Espaillat mediante una nota de prensa.

Críticas a la administración actual

El congresista criticó además el aumento de fondos asignados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según indicó, la administración del presidente Donald Trump ha transferido 170 mil millones de dólares al DHS, incluyendo 75 mil millones destinados directamente a ICE, mientras se estudian nuevas asignaciones para la agencia durante la próxima década.

"El dinero debería estar ayudando a las familias, a los niños y a las comunidades. En cambio, está siendo utilizado para construir una maquinaria de deportación masiva", sostuvo.

Espaillat también destacó varias iniciativas que ha impulsado para proteger a las comunidades inmigrantes, incluyendo esfuerzos para evitar el intercambio de información de contribuyentes que utilizan números ITIN y propuestas para reforzar la protección de iglesias, escuelas y hospitales como "lugares sensibles" frente a operativos migratorios.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro celebrado en la iglesia Mount Neboh Baptist Church, en Harlem, donde decenas de líderes religiosos del Distrito Congresual 13 expresaron su respaldo a la reelección del congresista dominicano.

La actividad reunió a representantes de congregaciones de Harlem, Washington Heights, Inwood y el noroeste del Bronx, comunidades con una importante presencia de inmigrantes y familias dominicanas.