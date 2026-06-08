Mamdani habilita Bryant Park para aficionados ver juego 3 de los Knicks ante restricciones por visita de Trump

Bryant Park, ubicado en el corazón de Manhattan detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York, será uno de los puntos oficiales para que miles de fanáticos sigan el Juego 3 de las Finales de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la apertura de Bryant Park como un nuevo punto oficial para que los aficionados sigan de manera colectiva el Juego 3 de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

La decisión surge después de que las autoridades descartaran la posibilidad de realizar una fiesta de visualización al aire libre en los alrededores del Madison Square Garden debido al amplio operativo de seguridad desplegado por la asistencia del presidente Donald Trump al encuentro.

Según informó la alcaldía, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) concluyeron que no era viable celebrar un evento masivo en las inmediaciones del estadio, lo que obligó a buscar una ubicación alternativa para los miles de seguidores del equipo neoyorquino.

The @nyknicks are home and our city is ready to show out.



We’re hosting a free watch party for 5,000 New Yorkers tonight in Bryant Park.



You can register at the link below starting at noon today: https://t.co/Te8eGk5TwW — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026

Evento gratuito en Bryant Park

El evento en Bryant Park será gratuito y abierto al público, aunque tendrá una capacidad limitada a 5,000 personas. Los interesados deberán registrarse previamente a través de la plataforma oficial de la ciudad para obtener acceso.

La apertura del parque en pleno centro de Manhattan amplía las opciones disponibles para los aficionados que no podrán asistir al Madison Square Garden, donde las entradas se han disparado en el mercado de reventa y las medidas de seguridad serán extraordinarias debido a la presencia de Trump.

Bryant Park se suma así a otros espacios autorizados para seguir el partido, incluyendo las actividades programadas en Central Park y el Brooklyn Bowl.

Alta demanda de aficionados

La administración municipal espera que estos puntos de encuentro permitan canalizar la alta demanda de fanáticos que buscan acompañar a los Knicks en uno de los momentos más importantes de la franquicia en décadas.

El Juego 3 marcará el primer partido de unas Finales de la NBA disputado en Nueva York desde 1999 y ha generado una movilización masiva de seguidores en toda la ciudad.