Dominicano figura entre 17 ciudadanos naturalizados a quienes EE. UU. busca revocar la ciudadanía

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis). ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano originario de República Dominicana figura entre las 17 personas contra quienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciará procesos para revocar su ciudadanía estadounidense, como parte de una ofensiva dirigida a casos de naturalización obtenida presuntamente de manera fraudulenta o mediante la ocultación de información relevante.

La medida fue anunciada este lunes por el Departamento de Justicia, que informó que los afectados enfrentan acusaciones relacionadas con delitos graves, incluyendo abuso sexual, narcotráfico, fraude bancario y fraude electrónico.

Entre los nombres divulgados por las autoridades se encuentra Federico Michel Fermín, identificado como ciudadano naturalizado nacido en República Dominicana. La lista completa de las personas afectadas fue publicada por Telemundo 47.

Reacciones oficiales y políticas de tolerancia cero

Además del dominicano, las acciones alcanzan a ciudadanos naturalizados originarios de Cuba, Colombia, México, Haití, Jamaica, India, Somalia, China, Filipinas, Trinidad y Tobago, la antigua Yugoslavia y la República Democrática del Congo.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el gobierno mantendrá una política de "tolerancia cero" contra quienes obtuvieron la ciudadanía estadounidense incumpliendo las leyes migratorias.

"Cuando extranjeros delincuentes se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias", expresó Blanche en un comunicado.

Según explicó el Departamento de Justicia, la ciudadanía estadounidense puede ser revocada cuando se demuestra que fue obtenida ilegalmente o mediante la ocultación de hechos sustanciales durante el proceso de naturalización.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades continuarán aplicando medidas para "desnaturalizar y expulsar a extranjeros" que hayan violado las leyes federales.

Las acciones legales serán presentadas en distintos tribunales federales, donde cada caso será evaluado individualmente antes de que se determine si procede o no la revocación de la ciudadanía.